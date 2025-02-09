Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. Отмечается, что страны Балтии соединены с континентальной европейской синхронной зоной через литовско-польскую линию электропередач LitPol Link.

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Страны Балтии синхронизировались с европейской энергосистемой

Три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – полностью отключились от российской электроэнергетической системы (ОЭС/UPS) и синхронизировались с европейской.

Несколько минут назад я получил замечательную новость – синхронизация балтийской энергосистемы с сетями континентальной Европы была успешно завершена,

– заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

По словам политика, этот шаг стал историческим моментом, который знаменует собой завершение долгого пути Литвы, Латвии и Эстонии к энергетической независимости.

Времена политического давления, шантажа и саботажа наконец закончились,

– подчеркнул Науседа.

Кроме наземной линии электропередач, страны Балтии также соединены с Северной Европой морским соединением Литва-Швеция NordBalt и морскими соединениями Эстония-Финляндия EstLink 1 и EstLink2. Отмечается, что до 2030 года планируется построить еще одно наземное сообщение между Литвой и Польшей – речь идет о Harmony Link, которое будет предназначено для торговли.

К слову, днем ранее, 8 февраля, страны Балтии успешно отсоединились от энергосети России. Эстония, Литва и Латвия уже несколько лет не покупали электроэнергию у страны-агрессора, но были соединены с ней и Беларусью сетью.