Во время конференции в Мюнхене украинская делегация имела ряд важных встреч с союзниками. Владимир Зеленский имел возможность выступить на мероприятии. Главным его месседжем к партнерам стало то, что никакие решения об Украине не могут приниматься без ее участия, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД Андрея Сибиги.

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"Ни Украину, ни Зеленского уже ничем запугать"

По словам главы украинского МИД, нынешняя встреча в Мюнхене напоминала ту, которая была до полномасштабного вторжения в 2022 году. Тогда многие мировые лидеры убеждали президента Зеленского оставить Киев, потому что не верили, что Украине удастся выстоять под натиском российской агрессии.

Но, говорит Сибига, "Украина тогда доказала всем, что ее никогда нельзя недооценивать".

Министр отметил, что в этом году наша страна тоже, как и три года спустя, "оказалась в центре геополитического шторма".

Но есть одна вещь, которую не понимают некоторые наши собеседники и некоторые иностранные медиа: после этих лет сопротивления полномасштабной российской агрессии нас уже ничем не испугать. И президента Зеленского уже ничем не испугать. Выдержав такое давление, которое он выдержал за эти три года, он ни под каким другим давлением уже не пошатнется,

– подчеркнул Сибига.

Глава МИД признал, что с началом года "мировая дипломатия действительно вошла в период турбулентности". Поэтому украинская делегация ехала на конференцию в Мюнхен, пристегнув "дипломатические ремни безопасности". И действительно первый день встречи прошел непросто. Однако, в конце концов, украинской стороне удалось выдержать все удары.

Главным открытием Мюнхена-2025, по мнению Сибиги, стала новая сила Европы.

"Это действительно был момент истины для европейцев. Участвуя в некоторых из переговоров, я осознавал, что таких выражений лиц некоторых наших европейских партнеров я не видел с 2022 года. На них была смесь возмущения, шока, но и готовности к действиям", – поделился министр.

По его словам, Европа реально начала действовать, и это сместило центр притяжения. "Мы почувствовали, что мы не одни", – уточнил чиновник.

Он анонсировал начало новой эры, в которой "Европа будет брать на себя больше ответственности". В то же время Сибига отметил, что роль США остается очень важной. Ведь без них не реализовать ни гарантии безопасности, ни долгосрочную стабильность.

Напомним, что вице-президент Джей Ди Вэнс раскритиковал ЕС за отсутствие демократии и низкие расходы на оборону, что вызвало шок среди европейских лидеров.