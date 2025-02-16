Під час конференції у Мюнхені українська делегація мала низку важливих зустрічей з союзниками. Володимир Зеленський мав змогу виступити на заході. Головним його меседжем до партнерів стало те, що жодні рішення про Україну не можуть ухвалюватися без її участі, передає 24 Канал із посиланням на допис глави МЗС Андрія Сибіги.

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"Ні Україну, ні Зеленського вже нічим залякати"

За словами очільника українського МЗС, цьогорічна зустріч у Мюнхені нагадувала ту, яка була до повномасштабного вторгнення у 2022 році. Тоді багато світових лідерів переконували президента Зеленського залишити Київ, бо не вірили, що Україні вдасться вистояти під натиском російської агресії.

Але, каже Сибіга, "Україна тоді довела всім, що її ніколи не можна недооцінювати".

Міністр зауважив, що цього року наша країна теж, як і три роки потому, "опинилася в центрі геополітичного шторму".

Але є одна річ, яку не розуміють деякі наші співрозмовники та деякі іноземні медіа: після цих років спротиву повномасштабній російській агресії нас уже нічим не злякати. І президента Зеленського вже нічим не злякати. Витримавши такий тиск, який він витримав за ці три роки, він під жодним іншим тиском вже не похитнеться,

– наголосив Сибіга.

Глава МЗС визнав, що з початком року "світова дипломатія справді увійшла в період турбулентності". Тому українська делегація їхала на конференцію до Мюнхена, пристебнувши "дипломатичні паски безпеки". І справді перший день зустрічі пройшов непросто. Однак, зрештою, українській стороні вдалося витримати усі удари.

Головним відкриттям Мюнхена-2025, на думку Сибіги, стала нова сила Європи.

"Це дійсно був момент істини для європейців. Беручи участь у деяких з переговорів, я усвідомлював, що таких виразів облич деяких наших європейських партнерів я не бачив з 2022 року. На них була суміш обурення, шоку, але й готовності до дій", – поділився міністр.

За його словами, Європа реально почала діяти, і це змістило центр тяжіння. "Ми відчули, що ми не наодинці", – уточнив урядовець.

Він анонсував початок нової ери, за якої "Європа буде перебирати більше відповідальності". Водночас Сибіга наголосив, що роль США залишається дуже важливою. Адже без них не реалізувати ані гарантії безпеки, ані довгострокову стабільність.

Нагадаємо, що віцепрезидент Джей Ді Венс розкритикував ЄС за відсутність демократії та низькі витрати на оборону, що викликало шок серед європейських лідерів.