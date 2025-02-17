В эфире 24 Канала политолог Олег Лесной оценил шансы Европы вернуть себе авторитет в глазах Дональда Трампа. К слову, французский президент провел телефонный разговор с лидером Саудовской Аравии на фоне встречи 17 февраля американской и российской делегаций.

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"Европе пора просыпаться"

Как отметил политолог, Европа находится не в хронически нерешенной проблеме, ведь Трамп не сегодня появился и движения Соединенных Штатов были прогнозируемы. Поэтому европейские политики должны были бы это предвидеть.

Мюнхенская конференция по безопасности это на самом деле начало политического нового года. Я думаю, что именно Макрон сейчас берет лидерство на себя, перетягивает первенство в Европе. Он уже отвечал Трампу, что нельзя так с Европой общаться,

– сказал Лесной.

В то же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне экстренного саммита в Париже сказал, что готов развернуть британские войска в Украине. Политолог предположил, о чем может свидетельствовать это заявление.

Пока это просто слова хотя и неплохие. Великобритания и Франция сейчас взрослые и они демонстрируют понимание и желание, но этого мало. Европа должна быть единой. Я хочу надеяться, что вокруг одной беды начнут объединяться те, кто хотят выжить,

– сказал Лесной.

Он подытожил, что, возможно, благодаря шоковой терапии американского президента Европа перестанет быть беззащитным большим животным, которое может погибнуть от такого хищника, как Владимир Путин.

Напомним, спецпосланник Кит Келлог заявил, что Европа не будет присутствовать "физически" за столом переговоров по окончанию войны в Украине. В то же время государства ЕС заявляют, что мирное соглашение с Россией без Европы – не вариант.