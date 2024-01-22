Європейська служба із зовнішніх справ запропонувала змінити принципи функціонування Європейського фонду миру, аби забезпечити довгострокову підтримку Україні. Угорщина не фінансуватиме військову допомогу для України, але й не блокуватиме новий формат підтримки. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Шлях розв'язання проблеми від ЄС

Якщо зараз Європейський фонд миру передбачає обов’язкову участь 27 держав-членів ЄС, то у майбутньому країни самі вирішуватимуть, чи надавати військову допомогу. Очікується, що новий фонд розрахований на 2024 – 2027 роки, і передбачає внески до 5 мільярдів євро щорічно.

Зазначимо, кошти з Європейського фонду миру витрачалися на спільні закупівлі боєприпасів, ракет ППО і дронів для України. Також за ці гроші фінансували тренування українських військових.

Позиція Будапешта

За словами Сіярто, Угорщина закликає Україну до мирних переговорів і не підтримує спонсорування війни.

Вони (міністри закордонних справ ЄС – 24 канал) приймають таке рішення про передачу зброї, але ми не хочемо брати на себе цей фінансовий тягар. Ми не будемо витрачати ще 23 мільярди форинтів (60 мільйонів євро – 24 канал) угорських платників податків протягом одного року, щоб купити зброю для інших,

– заявив угорський міністр на брифінгу.

Петер Сіярто також розкритикував нові пропозиції щодо санкцій проти Росії. За його словами, ці обмеження приносять більше шкоди Євросоюзу, аніж самій країні-агресорці. Міністр зазначив, що Будапешт не підтримає жодні санкції проти російської ядерної економіки.

Угорщина назвала умову для розблокування траншу

У Будапешті готові розблокувати восьмий транш в рамках Європейського фонду миру сумою в 500 мільйонів євро, однак за певних умов. Задля цього Україна повинна "припинити дискримінувати угорські компанії", а саме виключити банк ОТР зі списку спонсорів війни та не вносити до нього нові компанії, заявив Сіярто.

Ми тоді готові розглянути можливість надання цієї підтримки, якщо отримаємо гарантії, що Україна більше не дискримінуватиме угорські компанії та не створюватиме для них негативних операційних ризиків. Також вони повинні не створювати проблеми, вносячи компанії у список міжнародних спонсорів війни, абсолютно незаслужено і безпідставно,

– наголосив угорець.

Дипломат повідомив, що обговорить це питання в ході зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою та очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком.