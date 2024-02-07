Про це 24 Каналу заявив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що вже є думки про загрозу, яку може нести можливе президентство Трампа. Він додав, що про це свідчать певні сигнали.
До теми Може піти на діалог з Путіним: чого домагається Дональд Трамп
"Істеблішмент починає дуже серйозно замислюватись про ту загрозу, яку представляє президентство Трампа для всього вільного світу", – сказав Піонтковський.
Робота на Кремль
Російський публіцист зі США зауважив, що Москва не приховує візит до Росії американського журналіста Такера Карлсона. Однак ця поїздка може свідчити про те, що Трамп перестав що-небудь приховувати.
Він не приховує, що працює на Москву і відверто посилає туди... Не виключаю, що така "сенсація" буде найближчими днями – інтерв'ю "видатного державного діяча" Путіна, "видатному телевізійному шоумену" Карлсону,
– додав Андрій Піонтковський.
Дональд Трамп: новини
- Федеральний апеляційний суд ухвалив рішення, що експрезидент США не має імунітету, який давала йому посада. Мовиться про справу щодо штурму Капітолія у 2020-му році. Тому, відповідно, Дональда Трампа можуть судити як пересічного американця.
- Тим часом Трамп закликав не підтримувати двопартійну угоду щодо безпеки американського кордону та допомоги для України, Ізраїлю та Таїланду. Експрезидент США вважає, що краще розділити питання кордону та іноземну допомогу.
- Президент США Джо Байден заявив, що Трамп намагається залякати республіканців. Усе, аби вони голосували проти цього законопроєкту. Якщо документ таки не ухвалять, Байден зазначив, що зробить висновок щодо того, хто з республіканців боїться колишнього президента США. Тому надалі саме Дональд Трамп відповідатиме за провалення голосування.