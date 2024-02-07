Про це 24 Каналу заявив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський, зауваживши, що вже є думки про загрозу, яку може нести можливе президентство Трампа. Він додав, що про це свідчать певні сигнали.

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"Істеблішмент починає дуже серйозно замислюватись про ту загрозу, яку представляє президентство Трампа для всього вільного світу", – сказав Піонтковський.

Робота на Кремль

Російський публіцист зі США зауважив, що Москва не приховує візит до Росії американського журналіста Такера Карлсона. Однак ця поїздка може свідчити про те, що Трамп перестав що-небудь приховувати.

Він не приховує, що працює на Москву і відверто посилає туди... Не виключаю, що така "сенсація" буде найближчими днями – інтерв'ю "видатного державного діяча" Путіна, "видатному телевізійному шоумену" Карлсону,

– додав Андрій Піонтковський.

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