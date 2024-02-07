Об этом 24 Каналу заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский, отметив, что уже есть мысли об угрозе, которую может нести возможное президентство Трампа. Он добавил, что об этом свидетельствуют определенные сигналы.
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"Истеблишмент начинает очень серьезно задумываться о той угрозе, которую представляет президентство Трампа для всего свободного мира", – сказал Пионтковский.
Работа на Кремль
Российский публицист из США отметил, что Москва не скрывает визит в Россию американского журналиста Такера Карлсона. Однако эта поездка может свидетельствовать о том, что Трамп перестал что-либо скрывать.
Он не скрывает, что работает на Москву и откровенно посылает туда... Не исключаю, что такая "сенсация" будет в ближайшие дни – интервью "выдающегося государственного деятеля" Путина, "выдающемуся телевизионному шоумену" Карлсону,
– добавил Андрей Пионтковский.
Дональд Трамп: новости
- Федеральный апелляционный суд принял решение, что экс-президент США не имеет иммунитета, который давала ему должность. Речь идет о деле насчёт штурма Капитолия в 2020-м году. Поэтому, соответственно, Дональда Трампа могут судить как рядового американца.
- Между тем Трамп призвал не поддерживать двухпартийное соглашение по безопасности американской границы и помощи для Украины, Израиля и Таиланда. Экс-президент США считает, что лучше разделить вопрос границы и иностранную помощь.
- Президент США Джо Байден заявил, что Трамп пытается запугать республиканцев. Все, чтобы они голосовали против этого законопроекта. Если документ таки не примут, Байден отметил, что сделает вывод о том, кто из республиканцев боится бывшего президента США. Поэтому в дальнейшем именно Дональд Трамп будет отвечать за провал голосования.