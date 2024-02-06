Кроме того, во время своего обращения Байден также рассказал о вопросах границы и препятствия от экс-президента США Дональда Трампа. Что еще рассказал Байден в обращении к Конгрессу – читайте в материале 24 Канала.

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Байден рассказал о препятствиях от Трампа

Американский глава отметил, что уже довольно долгое время миграционная система США сломана, поэтому он дал указание своей команде провести переговоры с конгрессменами, чтобы достичь двухпартийной договоренности, которая содержит "самую справедливую, самую гуманную реформу" этой системы.

Теперь нужно, чтобы этот документ пришел в зал Сената. Почему этого не происходит? Простое объяснение: Дональд Трамп. Он думает, что это политически в его пользу использовать этот вопрос как оружие вместо того, чтобы урегулировать этот вопрос,

– заявил Байден.