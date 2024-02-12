Це 24 Каналу прокоментував керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, зауваживши, що йдеться про "епопею" під час першого президентства Трампа. Тоді він вимагав від країн Європи, що є членами НАТО, виділяти понад 2% ВВП на оборону.

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"Таке враження, що нинішній кандидат в кандидати президента Трамп трохи по показниках лишився у 2017 – 2018 році. З огляду на війну проти України, яку здійснює Росія, вони (країни НАТО – 24 Канал) поступово підіймають власне фінансування", – сказав Чаленко.

Нині близько половини країн НАТО вийшли за показник 2% ВВП. Загальне зростання продовжується. Нині важливо показувати, що Альянс єдиний з двох сторін Атлантики.

"Наприклад, зустріч Олафа Шольца з Джо Байденом у Білому домі є черговим виразником такої єдності. Насправді цілком реалістично очікувати завершення цієї політичної "епопеї" у другій половині березня після "супервівторка", – наголосив керівник Центру аналізу та стратегії.

Що таке "супервівторок" Це важлива дата президентської кампанії 2024 року. 5 березня заплановані Це важлива дата президентської кампанії 2024 року. 5 березня заплановані одночасні праймеріз одразу у 15 штатах та 1 закордонній території Сполучених Штатів Америки.

Точно не блеф

Дональд Трамп вкотре показав, що він хоче певну "доктрину Монро". Мовляв, Європа окремо, а США окремо. Ігор Чаленко вважає, що колишній президент Сполучених Штатів Америки точно не блефує.

Він уже впливає конкретно на роботу Конгресу. І через його особисту позицію блокується виділення допомоги союзникам і партнерам Сполучених Штатів у всьому світі. Це не блеф, це реальне шкідництво,

– додав керівник Центру аналізу та стратегії.

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