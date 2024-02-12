Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Семенюк, зауваживши, що США – це країна, де одноосібно президент не може ухвалювати рішення щодо виходу країни з НАТО чи змін у зовнішній політиці. Він завжди орієнтується на інституції. До слова, таку заяву Трамп зробив на передвиборчому мітингу.

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"Слід це сприймати всього-на-всього як політичну риторику, яка, очевидно, загострюється, яка є у стилі самого Трампа. Він тут говорить не як політик, він тут говорить як бізнесмен: "Ви повинні оплатити рахунки", – сказав Семенюк.

Зверніть увагу! У Білому домі відреагували на скандальну заяву Дональда Трампа. Там висловили глибоке занепокоєння і назвали схвалення вторгнення кривавих режимів на території найближчих союзників "тривожним і ненормальним".

За словами політолога, це стара історія про те, що не усі країни Північноатлантичного альянсу сплачують 2% ВВП у загальну казну НАТО. Це Трамп повторював і під час своєї першої каденції. Раніше єдиною країною блоку, яка платила понад 2%, була Греція.

Я б це сприймав не як майбутній вектор зовнішньої політики. Але Трамп є певним таким "криголамом". Він ламає правила, які працюють вже роками. Він хоче їх трансформувати. Усе це зводиться під риторику "зробити Америку великою знову",

– додав Тарас Семенюк.

На думку Дональда Трампа, політика обмеження мала б "значно посилити" позиції США. Такі заяви не варто сприймати як те, що Сполучені Штати Америки саме так будуть діяти.

Треба збільшити бюджет

Країни НАТО мають збільшувати свій бюджет нині, адже мовиться про їхню обороноздатність та про їхнє виживання. Усе через те, що загроза Росії вже не є фантазією.

"Основна проблема нині європейських країн, що для того, щоб перезапустити економіку на виробництво більше снарядів або більше зброї, вони повинні забрати гроші, умовно, з бюджету розвитку, підтримки проєктів", – наголосив політолог.

Це зробити доволі непросто, адже усі рішення бюджетних змін ухвалюють парламенти країн. Оскільки у 2024-му році заплановані вибори до Європарламенту, то опозиційні партії можуть використовувати антивоєнний меседж. Усе, аби не виділяти гроші на більше виробництво зброї.

Європа стоїть перед серйозним викликом. І навіть певною мірою заяви Трампа мають свій сенс. Стримуючи ворога, ми даємо можливість Європі підготувати свої армії. Консолідація зусиль в Європі мала б бути набагато швидшою,

– сказав Семенюк.

Росія може напасти на НАТО