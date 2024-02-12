Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Тарас Семенюк, отметив, что США – это страна, где единолично президент не может принимать решение о выходе страны из НАТО или изменений во внешней политике. Он всегда ориентируется на институты. К слову, такое заявление Трамп сделал на предвыборном митинге.

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"Следует это воспринимать всего-навсего как политическую риторику, которая, очевидно, обостряется, которая в стиле самого Трампа. Он здесь говорит не как политик, он здесь говорит как бизнесмен: "Вы должны оплатить счета", – сказал Семенюк.

Обратите внимание! В Белом доме отреагировали на скандальное заявление Дональда Трампа. Там выразили глубокую обеспокоенность и назвали одобрение вторжения кровавых режимов на территории ближайших союзников "тревожным и ненормальным".

По словам политолога, это старая история о том, что не все страны Североатлантического альянса платят 2% ВВП в общую казну НАТО. Это Трамп повторял и во время своей первой каденции. Ранее единственной страной блока, которая платила более 2%, была Греция.

Я бы это воспринимал не как будущий вектор внешней политики. Но Трамп является неким таким "ледоколом". Он ломает правила, которые работают уже годами. Он хочет их трансформировать. Все это сводится под риторику "сделать Америку великой снова",

– добавил Тарас Семенюк.

По мнению Дональда Трампа, политика ограничения должна была бы "значительно усилить" позиции США. Такие заявления не стоит воспринимать как то, что Соединенные Штаты Америки именно так будут действовать.

Надо увеличить бюджет

Страны НАТО должны увеличивать свой бюджет сейчас, ведь речь идет об их обороноспособности и об их выживании. Все потому, что угроза России уже не является фантазией.

"Основная проблема сейчас европейских стран, что для того, чтобы перезапустить экономику на производство больше снарядов или больше оружия, они должны забрать деньги, условно, из бюджета развития, поддержки проектов", – отметил политолог.

Это сделать довольно непросто, ведь все решения бюджетных изменений принимают парламенты стран. Поскольку в 2024-м году запланированы выборы в Европарламент, то оппозиционные партии могут использовать антивоенный месседж. Все, чтобы не выделять деньги на большее производство оружия.

Европа стоит перед серьезным вызовом. И даже в определенной степени заявления Трампа имеют свой смысл. Сдерживая врага, мы даем возможность Европе подготовить свои армии. Консолидация усилий в Европе должна была бы быть гораздо быстрее,

– сказал Семенюк.

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