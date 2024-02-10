Столтенберг также сказал, что российская агрессия может распространиться на другие страны. Это может произойти в случае вероятной победы страны-агрессора против нашего государства.
К теме Оружие в Украину – это путь к миру, – Йенс Столтенберг
В НАТО сделали предупреждение о конфронтации с Россией
Генеральный секретарь НАТО отметил необходимость для Альянса подготовиться к возможной длительной конфронтации с Россией. Поэтому Столтенберг призвал страны-члены ускорить развитие своей оборонной промышленности для усиления своей готовности.
Если Путин победит в Украине, нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны,
– сказал он.
Подчеркивая необходимость сдерживания российской агрессии, Столтенберг подчеркнул важность продолжения поддержки Украины и укрепления военного потенциала НАТО. Беспокойство Столтенберга связано с длительной подготовкой России, как экономической, так и другой, к длительному конфликту.
Глава НАТО отметил, что Альянсу надо быстрее восстановить и расширить промышленную базу, чтобы увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы.
"Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, как это необходимо во время конфликта", – объяснил Столтенберг.
Стоит отметить, что ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии России в ближайшем будущем.
В НАТО обеспокоены возможным нападение России на Альянс
- Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен выразил мнение, что Россия может в ближайшее время напасть на Североатлантический альянс. Глава датской Миноброны отметил, что это может произойти в ближайшие 3 – 5 лет, и об этом свидетельствует наращивание Россией производства оружия.
- Постоянный секретарь Военного министерства обороны Эстонии Кусти Салм заметил, что если бы Россия имела возможность, то она бы уже могла использовать свой военный потенциал для войны с НАТО. Однако пока, по словам чиновника, страну-агрессора сдерживает война в Украине.
- О том, что Россия может готовиться напасть на НАТО говорил и министр обороны Германии Борис Писториус. Он призвал Вооруженные силы Германии быть готовым к подобному развитию событий.