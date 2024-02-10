Столтенберг также сказал, что российская агрессия может распространиться на другие страны. Это может произойти в случае вероятной победы страны-агрессора против нашего государства.

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В НАТО сделали предупреждение о конфронтации с Россией

Генеральный секретарь НАТО отметил необходимость для Альянса подготовиться к возможной длительной конфронтации с Россией. Поэтому Столтенберг призвал страны-члены ускорить развитие своей оборонной промышленности для усиления своей готовности.

Если Путин победит в Украине, нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны,

– сказал он.

Подчеркивая необходимость сдерживания российской агрессии, Столтенберг подчеркнул важность продолжения поддержки Украины и укрепления военного потенциала НАТО. Беспокойство Столтенберга связано с длительной подготовкой России, как экономической, так и другой, к длительному конфликту.

Глава НАТО отметил, что Альянсу надо быстрее восстановить и расширить промышленную базу, чтобы увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы.

"Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому производству, как это необходимо во время конфликта", – объяснил Столтенберг.

Стоит отметить, что ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии России в ближайшем будущем.

В НАТО обеспокоены возможным нападение России на Альянс