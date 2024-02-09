По его словам, это может произойти в течение ближайших 3 – 5 лет. Причиной этому является то, что возможности России по производству оружия значительно выросли.

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Россия может напасть на НАТО

Глава правительства Дании выразил обеспокоенность относительно возможностей страны-агрессора производить оружие.

Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. У НАТО не было такого предположения в 2023 году. Это новые данные, которые стали известны сейчас,

– подчеркнул Поульсен.

В то же время он отметил, что Дания должна быть готова к ответным действиям. Политик отметил необходимость инвестиций в оборонную промышленность страны.

Об этом говорят не впервые

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия может напасть на страну-члена Североатлантического альянса. Он призвал немецкую армию быть готовой к такому развитию событий.

В то же время немецкие эксперты считают, что вооруженное противостояние между НАТО и Россией возможно через 5 – 8 лет.

Писториус не считает вероятным нападение агрессора именно сейчас. Впрочем, склонен доверять заявлениям экспертов, что война может развернуться в ближайшие несколько лет.

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