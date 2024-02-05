Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. Эксперты также подробно проанализировали заявления украинского военного обозревателя Константина Машовца.

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Почему Россия не сможет обеспечить техникой резервы

Сейчас Россия имеет в резерве 17 полков, 16 батальонов и два полково-батальонных тактических отряда. По словам обозревателя Машовца, это около 60 – 62 тысяч российских солдат. Впрочем, вооружены и имеют технику только около 20 тысяч оккупантов в резерве. Наиболее обеспеченной является южная группировка войск, другие – имеют меньше необходимого оборудования. К примеру, российская центральная группировка, которая воюет на Лиманском направлении, имеет меньше резервов.

Так, южная группировка оккупационных войск сосредоточена на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Поскольку в Кремле изрядно обеспокоены ситуацией на левобережье Херсонской области, то достаточное количество резервов Россия поддерживает и для днепровской группировки. По приблизительным данным, в пределах оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей сосредоточено около 70 тысяч российских военных, большинство из которых – в тылу.

В Институте изучения войны заявляют, что российская оборонно-промышленная база вряд ли способна полностью обеспечить техникой резервы, несмотря на способность России поддерживать текущий темп операций и постоянные усилия по расширению "оборонки". Аналитики, ссылаясь на заявления Машовца, также утверждают, что оперативно-стратегические резервы в целом небоеспособны, но российское командование склонно рассматривать его резервную составляющую как "бездонную бочку".

Так, российская "оборонка" способна производить около 250 – 300 танков в год, а также отремонтировать поврежденную в боях или поставить на ход примерно такое же количество в течение того же промежутка времени. Похожая ситуация и с бронетехникой. Впрочем, этих мощностей недостаточно, чтобы обеспечить резервы всем необходимым. Вместе с тем, Дмитрий Медведев заявлял, мол, Россия способна производить 1500 танков в год. Это около 125 единиц в месяц. Однако в ISW такие заявления оценивают скептически.

Даже с такими высокими оценками российская "оборонка" вряд ли сможет поддерживать резервы для мобилизованных. Вероятно, Кремль потребует значительного расширения для поддержки наступательных операций, которые потребуют использования больших резервов живой силы. ISW продолжает считать, что Россия сможет расширить свою техническую базу и накопить ресурсы, если она сохранит инициативу на всем театре военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в такой степени, чтобы обеспечить большие массы мобилизованных резервистов, или призывников,

– говорится в отчете.

ВСУ уничтожают российскую технику колоннами

Украинские защитники продолжают наносить ощутимые потери врагу. Каждый день Силы обороны уничтожают десятки единиц вражеской техники и личного состава. Так, на днях ВСУ уничтожили колонну российской бронетехники возле Новомихайловки.

Военные из 72-й отдельной механизированной бригады "Черных запорожцев" обнаружили технику врага и нанесли точные удары. Так, удалось уничтожить 11 единиц техники, среди которых: