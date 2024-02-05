Про це мовиться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни. Експерти також детально проаналізували заяви українського військового оглядача Костянтина Машовця.

До теми ISW підтвердив успіхи Сил оборони під Бахмутом і засумнівався у досягненнях росіян

Чому Росія не зможе забезпечити технікою резерви

Нині Росія має у резерві 17 полків, 16 батальйонів і два полково-батальйонних тактичних загонів. За словами оглядача Машовця, це близько 60 – 62 тисяч російських солдатів. Втім, озброєні та мають техніку лише близько 20 тисяч окупантів у резерві. Найбільш забезпеченим є південне угруповання військ, інші – ж мають менше необхідного обладнання. До прикладу, російське центральне угруповання, яке воює на Лиманському напрямку, має найменше резервів.

Так, південне угруповання окупаційних військ зосереджене на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Оскільки у Кремлі неабияк занепокоєні ситуацією на лівобережжі Херсонської області, то достатню кількість резервів Росія підтримує й для дніпровського угруповання. За приблизними даними, у межах окупованих територій Херсонської та Запорізької областей зосереджено близько 70 тисяч російських військових, більшість з яких – у тилу.

В Інституті вивчення війни заявляють, що російська оборонно-промислова база навряд чи здатна повністю забезпечити технікою резерви, попри здатність Росії підтримувати поточний темп операцій та постійні зусилля щодо розширення "оборонки". Аналітики, посилаючись на заяви Машовця, також стверджують, що оперативно-стратегічні резерви загалом не боєздатні, але російське командування схильне розглядати його резервну складову як "бездонну діжку".

Так, російська "оборонка" здатна виготовляти близько 250 – 300 танків на рік, а також відремонтувати пошкоджену в боях чи поставити на хід приблизно ж таку кількість протягом того ж проміжку часу. Схожа ситуація і з бронетехнікою. Втім, цих потужностей недостатньо, аби забезпечити резерви усім необхідним. Разом з тим, Дмітрій Мєдвєдєв заявляв, мовляв, Росія здатна виготовляти 1500 танків на рік. Це близько 125 одиниць на місяць. Однак в ISW такі заяви оцінюють скептично.

Навіть з такими найвищими оцінками російська "оборонка" навряд чи зможе підтримувати резерви для мобілізованих. Ймовірно, Кремль потребуватиме значного розширення для підтримки наступальних операцій, які вимагатимуть використання більших резервів живої сили. ISW продовжує вважати, що Росія матиме змогу розширити свою технічну базу і накопичити ресурси, якщо вона збереже ініціативу на всьому театрі військових дій протягом 2024 року, хоча навряд чи такою мірою, щоб забезпечити великі маси мобілізованих резервістів, або призовників,

– мовиться у звіті.

ЗСУ нищать російську техніку колонами

Українські захисники продовжують завдавати відчутних втрат ворогу. Кожного дня Сили оборони нищать десятки одиниць ворожої техніки та особового складу. Так, днями ЗСУ знищили колону російської бронетехніки біля Новомихайлівки.

Військові з 72-ї окремої механізованої бригади "Чорних запорожців" виявили техніку ворога та завдали влучних ударів. Так, вдалося знищити 11 одиниць техніки, серед яких: