За його словами, це може статися протягом найближчих 3 – 5 років. Причиною цьому є те, що можливості Росії з виробництва зброї значно зросли.
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Росія може напасти на НАТО
Очільник уряду Данії висловив стурбованість щодо спроможностей країни-агресорки виробляти зброю.
Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. У НАТО не було такого припущення у 2023 році. Це нові дані, які стали відомі зараз,
– наголосив Поульсен.
Водночас він наголосив, що Данія повинна бути готовою до дій у відповідь. Політик зауважив на необхідності інвестицій в оборонну промисловість країни.
Про це говорять не вперше
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу. Він закликав німецьку армію бути готовою до такого розвитку подій.
Водночас німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 – 8 років.
Пісторіус не вважає ймовірним напад агресора саме зараз. Втім, схильний довіряти заявам експертів, що війна може розгорнутися у найближчі кілька років.
Яка наразі у Росії ситуація зі зброєю: останні новини
- У нещодавньому звіті аналітиків Інституту вивчення війни мовиться, що російська оборонна промисловість навряд чи зможе забезпечити технікою нові резерви окупаційної армії. Попри постійні намагання Кремля щодо розширення спроможностей "оборонки", більшість резервів залишається небоєздатною.
- Водночас російський пропагандист Владімір Соловйов визнав, що у Євросоюзу і зброя краща, і армія більша. За його словами, західні країни багаторазово доводили що можуть в короткі терміни виготовляти велику кількість усього необхідного. Він наголосив, що не варто думати буцімто у Росії є значна перевага.
- Раніше представник ГУР МО Вадим Скібіцький наголосив, що все, що наразі росіяни відправляють на фронт і застосовують проти України те, що виготовили за останній час. Тому у розвідці не бачать, щоб Москва суттєво наростила кількість озброєння та обсяги виготовлення зброї й військової техніки.
- Водночас Скібіцький підкреслив, що підтвердженням факту нестачі зброї у Росії слугує закупівля боєприпасів у Ірану, Північної Кореї, а також вивезення майже всіх боєприпасів зі складів Білорусі.