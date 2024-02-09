За його словами, це може статися протягом найближчих 3 – 5 років. Причиною цьому є те, що можливості Росії з виробництва зброї значно зросли.

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Росія може напасти на НАТО

Очільник уряду Данії висловив стурбованість щодо спроможностей країни-агресорки виробляти зброю.

Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. У НАТО не було такого припущення у 2023 році. Це нові дані, які стали відомі зараз,

– наголосив Поульсен.

Водночас він наголосив, що Данія повинна бути готовою до дій у відповідь. Політик зауважив на необхідності інвестицій в оборонну промисловість країни.

Про це говорять не вперше

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на країну-члена Північноатлантичного альянсу. Він закликав німецьку армію бути готовою до такого розвитку подій.

Водночас німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 – 8 років.

Пісторіус не вважає ймовірним напад агресора саме зараз. Втім, схильний довіряти заявам експертів, що війна може розгорнутися у найближчі кілька років.

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