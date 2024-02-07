В етері 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко оцінив, наскільки висока ймовірність такого сценарію. До слова, міністр оборони Німеччини закликав громадян готуватися до десятиліть конфронтації з Росією.

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"У мене тільки питання до авторів цих статей, чи помітили вони у Путіна ще одну армію. Якими силами Кремль збирається розпочинати війну з НАТО? Десь є ще одна запасна армія?" – мовив Яковенко.

Українська армія – щит Європи

Нинішня армія диктатора – це фактично всі збройні сили країни-агресора. Все, що має Путін у своєму розпорядженні, нині перебуває в Україні. Й все, що змогли зробити ці збройні сили протягом останнього року це захопити декілька будинків на околиці Авдіївки. Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни поклали в український чорнозем майже 400 тисяч своїх солдатів.

Очевидно, росіяни розраховують, що європейці не будуть чинити опір. Але це не наукова фантастика, це все ж таки країни НАТО. Звісно, якщо брати до уваги невелике вторгнення в країни Балтії, то тут, ймовірно, можна невеликими силами досягти якихось результатів,

– зауважив російський опозиційний журналіст.

Однак у будь-якому випадку це війна й зовсім зневажливо ставитися до збройних сил, наприклад, Польщі не варто. До того ж на кордоні з Росією розгортається досить серйозний корпус НАТО.

На думку Яковенка, аби влаштувати війну з НАТО навіть спочатку з не найсильнішими натівськими арміями, Кремль повинен мати ще одну армію. На сьогодні єдина армія у розпорядженні Путіна повністю зайнята війною з Україною.

Я погано уявляю війну Путіна на два фронти – з Україною та одночасно з НАТО. Я думаю, що ці публікації мають мобілізуючий характер, але вони не належать до прогнозу реальних подій,

– додав російський опозиційний журналіст.

За його словами, європейські країни повинні робити інші висновки з цієї інформації. Зараз є армія, яка готова своїми життями захищати Європу – це Збройні Сили України. Замість того, щоб готуватися до війни з Путіним, якої не буде поки триває війна на території України, краще б європейці кинули всі свої сили на підтримку Сил оборони.

"Збройні Сили України – реальна армія, яка воює з Путіним. Тому зараз треба не лякати світ міфічною війною Росії з НАТО, а допомогти Силам оборони зброєю", – підсумував Яковенко.

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