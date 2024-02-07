Про це 24 Каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що європейці покладаються і розраховують, що їм на допомогу прийдуть США.

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Чого прагне Росія

У європейців зовсім інший порядок денний – далеко не мілітаризований. Це тенденції, які були десятиліттями після падіння Берлінського муру.

Берлінський мур або Берлінська стіна – комплекс споруд між двома частинами Берліна, зведений за наказом державного керівництва СРСР від 13 серпня 1961 року. Проіснував до 9 листопада 1989 року. Він відокремлював Західний Берлін від Східного й навколишніх районів НДР.

"Виросло покоління, яке знає про Холодну війну в Німеччині лише з історії. Чого німцям переживати, якщо в них є Рамштайн", – мовив Мусієнко.

Водночас країни Балтії розуміють, що насамперед загрози для них й тому вони більш мобілізовані та сконцентровані. Нині поляки збільшують компонент контрактної армії, формуючи додаткові бригади.

Розрахунок Владіміра Путіна на агресію проти НАТО – не окупація країн Альянсу, адже це вже другорядна справа. Російський диктатор хоче похитнути єдність НАТО, розколовши його на стадії ухвалення рішення, коли вони збиратимуться і визначатимуть, як діяти для того, щоби відповісти агресії Росії.

Тоді, на думку Путіна й Кремля, мало б проявитися те, що ми бачимо зараз в соціологічних опитуваннях. Охочих воювати небагато, тому нині в європейських країнах збільшується чисельність регулярних Збройних сил, тобто контрактної армії,

– зазначив військовий експерт.

Завдання Росії – продемонструвати недієздатність Північноатлантичного альянсу, розколоти єдність, спричинити внутрішню кризу в НАТО. З цією метою росіяни можуть розглядати на певний період часу окупацію "зеленими чоловічками", наприклад, однієї з країн Балтії, тому що спротив й незгода населення там будуть колосальними.

Як повинен діяти Альянс

Результати опитування вкотре демонструють, що американське лідерство важливе. Один німецький політик висловив думку, що Європа має ставати суверенніша, об'єднаніша й розраховувати на французьку ядерну зброю в безпеці. Тому НАТО зараз активізувалося і проводить масштабні навчання, готуючись до того, що зіткнення з Росією може відбутися.

Однак думати, що воно відбудеться після того, як Росія окупує Україну – це перекладати відповідальність на наступне покоління і на наступних політиків. Просто зняття з себе відповідальності.

Аналітики прогнозують, що це може відбутися через 3 – 6 років, а Путін візьме й зараз висадить десант, наприклад, в Естонії. Залетять туди не російські військові, а "зелені чоловічки" або вагнерівців без розпізнавальних знаків. Що у такому разі робити? Це п'ята стаття НАТО про пряме вторгнення Росії чи це антитерористична операція?

– зауважив Мусієнко.

Північноатлантичний альянс зараз своїми діями повинен продемонструвати, що Росія не матиме шансів за жодного сценарію – гібридного чи негібридного.

Протистояння між НАТО та Росією: які є ризики