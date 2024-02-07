Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, заметив, что европейцы полагаются и рассчитывают, что им на помощь придут США.

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Чего хочет Россия

У европейцев совсем другая повестка дня – далеко не милитаризованная. Это тенденции, которые были десятилетиями после падения Берлинской стены.

Берлинская стена или Берлинская стена – комплекс сооружений между двумя частями Берлина, возведен по приказу государственного руководства СССР от 13 августа 1961 года. Просуществовал до 9 ноября 1989 года. Он отделял Западный Берлин от Восточного и окружающих районов ГДР.

"Выросло поколение, которое знает о Холодной войне в Германии только из истории. Чего немцам переживать, если у них есть Рамштайн", – сказал Мусиенко.

В то же время страны Балтии понимают, что прежде всего угрозы для них и поэтому они более мобилизованы и сконцентрированы. Сейчас поляки увеличивают компонент контрактной армии, формируя дополнительные бригады.

Расчет Владимира Путина на агрессию против НАТО – не оккупация стран Альянса, ведь это уже второстепенное дело. Российский диктатор хочет пошатнуть единство НАТО, расколов его на стадии принятия решения, когда они будут собираться и определять, как действовать для того, чтобы ответить агрессии России.

Тогда, по мнению Путина и Кремля, должно было бы проявиться то, что мы видим сейчас в социологических опросах. Желающих воевать немного, поэтому сейчас в европейских странах увеличивается численность регулярных Вооруженных сил, то есть контрактной армии,

– отметил военный эксперт.

Задача России – продемонстрировать недееспособность Североатлантического альянса, расколоть единство, вызвать внутренний кризис в НАТО. С этой целью россияне могут рассматривать на определенный период времени оккупацию "зелеными человечками", например, одной из стран Балтии, потому что сопротивление и несогласие населения там будут колоссальными.

Как должен действовать Альянс

Результаты опроса в очередной раз демонстрируют, что американское лидерство важно. Один немецкий политик высказал мнение, что Европа должна становиться сувереннее, объединяться и рассчитывать на французское ядерное оружие в безопасности. Поэтому НАТО сейчас активизировалось и проводит масштабные учения, готовясь к тому, что столкновение с Россией может произойти.

Однако думать, что оно произойдет после того, как Россия оккупирует Украину – это перекладывать ответственность на следующее поколение и на следующих политиков. Просто снятие с себя ответственности.

Аналитики прогнозируют, что это может произойти через 3 – 6 лет, а Путин возьмет и сейчас высадит десант, например, в Эстонии. Залетят туда не российские военные, а "зеленые человечки" или вагнеровцы без опознавательных знаков. Что в таком случае делать? Это пятая статья НАТО о прямом вторжении России или это антитеррористическая операция?

– отметил Мусиенко.

Североатлантический альянс сейчас своими действиями должен продемонстрировать, что Россия не будет иметь шансов ни при одном сценарии – гибридного или негибридного.

Противостояние между НАТО и Россией: какие есть риски