Глава МЗС України впевнений, що отримавши перемогу, російський диктатор захоче випробувати 5 статтю Північноатлантичного договору. Мовиться про те, що напад на одну з країн Альянсу – дорівнює нападу на всіх.

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Кулеба наголосив: якщо європейці хочуть уникнути війни на території НАТО, у якій доведеться битися та гинути їхнім солдатам, вони мають лише один вихід – допомагати українцям сьогодні перемогти Росію.

Глава МЗС України зауважив: ніхто раніше не думав, що Росія може напасти на Грузію або Україну. Водночас країна-агресорка зробила це.

Ті, хто сьогодні думає, що Путін не наважиться відправити свою армію в країну НАТО, недалекоглядні. Я б навіть сказав, якщо відкинути політкоректність, що вони дурні,

– наголосив Кулеба.

Що глава МЗС думає про ситуацію на фронті

Дмитро Кулеба заявив, що ситуація на фронті може бути навіть складнішою, аніж майже два роки тому – на початку повномасштабного вторгнення. Критичною проблемою є дефіцит постачання боєприпасів. Це відбувається навіть при тому, що Україна збільшила власне виробництво. Окрім того, Україні потрібно більше систем ППО.