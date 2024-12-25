Пенсія за вислугу років

Українські військові можуть отримувати пенсії за вислугу років, що регулюються Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Хто має право на пенсію за вислугу років

Право на пенсію за вислугу років мають військові, які на момент звільнення зі служби накопичили необхідний стаж. Для звільнень, що відбулися з 1 жовтня 2020 року, обов’язковий календарний стаж становить 25 років.

Також на таку пенсію можуть претендувати військовослужбовці, які завершили службу після досягнення 45-річного віку, за умови наявності 25 років страхового стажу, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців були віддані військовій службі.

Військовослужбовці з вислугою від 20 років можуть отримувати пенсію відповідно до таких умов:

20 років служби – виплата становить 50% від суми грошового забезпечення.

– виплата становить 50% від суми грошового забезпечення. Звільнені за віком або через стан здоров’я (а також ті, хто залишив службу в поліції чи Службі судової охорони на підставі визначених законодавством пунктів) – 55% від грошового забезпечення.

(а також ті, хто залишив службу в поліції чи Службі судової охорони на підставі визначених законодавством пунктів) – 55% від грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років – додається 3% до розрахункової суми.

Пенсії для військових зі страховим стажем 25 років і більше

Для осіб, які мають страховий стаж від 25 років, з яких щонайменше 12 років і 6 місяців припадають на службу:

Базова виплата становить 50% від грошового забезпечення.

За кожний додатковий рік стажу понад 25 років – додається 1%.

Максимальна пенсія за вислугу років не може перевищувати 70% грошового забезпечення. Водночас для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, встановлено спеціальні умови:

Категорія 1 – 100% від грошового забезпечення.

Категорія 2 – 95%.

Пенсійні виплати для військових з інвалідністю

Військовослужбовці, які отримали інвалідність, мають право на пенсію, якщо:

Інвалідність настала під час проходження служби або протягом трьох місяців після звільнення.

або протягом трьох місяців після звільнення. Після закінчення трьох місяців після звільнення, але через захворювання, травму, поранення, контузію чи каліцтво, що виникли під час служби, перебування в полоні або заручниках, за умови, що особа не вчинила злочину проти миру і людства.

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності:

I група – 100% грошового забезпечення.

– 100% грошового забезпечення. II група – 80%.

– 80%. III група – 60%.

Якщо інвалідність не пов'язана з виконанням військових обов’язків, розмір пенсійних виплат становить:

I група – 70%.

– 70%. II група – 60%.

– 60%. III група – 40% від грошового забезпечення.

Пенсійні виплати у разі втрати годувальника

Право на пенсію у разі втрати годувальника мають:

Члени сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, якщо смерть годувальника настала:

під час проходження служби;

не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

пізніше трьох місяців, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час служби.

Сім’ї пенсіонерів з-поміж військовослужбовців або осіб, які мали право на пенсію за цим законом, якщо годувальник помер:

у період отримання пенсії;

не пізніше 5 років після припинення виплат пенсії.

Розмір пенсійних виплат: