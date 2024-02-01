Думка про те, що Росія піде далі, стала вже загальним місцем, так часто її висловлюють за останні кілька місяців. Дехто прогнозує напад через Сувалкський коридор, а перед тим тривале соціально-політичне напруження між російськомовним населенням Балтики та власне балтійськими народами.

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Путін нападе: яка країна стане наступною після України

Якщо Росія переможе в Україні, то головною мішенню стане Молдова. Ми станемо свідками напруженості на Західних Балканах. Я вважаю, що не можна втрачати жодної секунди,

– висловився Влад Георгіце, очільник румунського генштабу.

За його словами, цивільні та армія мають бути готовими до вторгнення.

Які військові проблеми є в Румунії

Слід змінити законодавство. Торік російські дрони в дельті Дунаю не збивали саме через законодавчу колізію, адже Румунія не перебуває в стані війни з Росією.

А ще румунська військова промисловість досі не виробляє боєприпасів калібру НАТО.

Влад Георгіце говорить про те, що треба виграти час, і закликає ухвалити необхідні рішення якомога швидше.

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