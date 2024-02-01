Заяви про можливий вступ України до НАТО час від часу лунають і від українських посадовців, і від західних. Єнс Столтенберг висловився, що було б добре запросити Україну в НАТО.

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Невизначеність Північноатлантичного альянсу грає на руку Путіну

Вторгнення Росії і подальший мужній опір українського народу стали переломним моментом для Альянсу, підкресливши його цінність і висвітливши важливість України для Європи. НАТО мобілізував війська на своєму східному фланзі,

– йдеться у матеріалі.

Водночас журналісти звернули увагу, що на саміті НАТО у Вільнюсі захоплення Україною трохи вщухло і запрошення стати членом Альянсу нашій державі не надійшло.

Оскільки не було чіткого плану щодо вступу України до НАТО, то Путін почувався впевненіше, мовляв, він почекає і переможе Україну у війні на виснаження. Неконкретність також впливає і на сам Захід – великі пакети військової допомоги затверджують не так охоче.

Від неї страждають обидві сторони: не маючи достатньо зброї, Україна пробуксовує на фронті, а західні чиновники можуть сказати "От бачите, вони неефективні, то навіщо їм надавати зброю". Це замкнене коло. У цей же час Росія покращує свою логістику.

"Спрямування України на шлях до вступу в НАТО – це не символічне питання: це найкраща надія країни запобігти російській агресії в довгостроковій перспективі. Це також найкращий спосіб зміцнити потенціал стримування НАТО і його цінність як альянсу", – підкреслюють у статті.

НАТО автоматично вступить у війну проти Росії, якщо прийме Україну: чому це не так

Путін давно бачить війну в Україні як війну проти Заходу. Тож не варто боятися "загострення". До того ж за статтею 5 не обов'язково вводити війська на територію.

Якщо Росія переможе Україну, це продемонструє поразку НАТО, що позначиться на глобальному лідерстві США та Заходу загалом. Тож і підтримувати Україну – в інтересах НАТО. На літньому саміті у Вашингтоні слід чіткіше наголосити на тому, що "єдиний можливий шлях до тривалого миру в Європі починається з надання Україні чіткого шляху до членства в Альянсі".

Утім, доки Україна у стані війни, вона не вступить у НАТО

Обміняти землі на мир – облуда

Путін хоче утримати Україну у своїй сфері впливу, перешкоджаючи її подальшій інтеграції із Заходом. Утім, це йому поки що не вдалося.

Та після перемог Україні на полі бою Захід почав побоюватися, що Путін відчує себе загнаним у глухий кут і все ж натисне на ядерну кнопку.

Але досягнення будь-якої мирної угоди, а тим більше такої, яка була б довготривалою, буде величезним викликом. (…) Найголовніше, що стратегічні цілі Росії не змінилися. Путін, очевидно, все ще хоче підпорядкувати собі всю Україну, а не окупувати частину її території. Ідея про те, що Україна може обміняти землю на мир і таким чином залишитися вільною на підконтрольній їй території, є фантазією,

– застерігають журналісти.

Що слід зробити на саміті НАТО в липні

Загроза з боку Росії постійна, тож слід продумати, як їй запобігти. Інакше Москва постійно триматиме Європу в напрузі та буде розпалювати нестабільність, зокрема нападе на Молдову.

"Російське поглинання України, яке продемонструє провал західного стримування, значно збільшить ймовірність того, що війна в Європі пошириться за межі України. Російський імперіалізм сьогодні є найбільшою загрозою для європейської безпеки. Путін чітко дав зрозуміти, що його не влаштовують міжнародно визнані кордони Росії 1991 року", – зазначають у Foreign Affairs.

НАТО має прописати свої безпекові зобов'язання перед Україною. Америці це буде вигідно, адже, по-перше, Байден зможе добре показати себе перед президентськими виборами, по-друге, інтеграція України в НАТО зменшує ймовірність перевантаження збройних сил США.

Українська армія сильна і боєздатна, вона стане активом для НАТО.

НАТО не потрібно негайно пропонувати Україні офіційне запрошення. Альянс може оголосити, що розпочинає переговори про вступ із запрошенням приєднатися до них у майбутньому, як це зробив Європейський Союз з Україною щодо членства в ЄС. Але коли представники НАТО і глави держав та урядів альянсу зберуться у Вашингтоні, має бути широке визнання того, що Україна повинна стати частиною НАТО, щойно виконає конкретно заявлені вимоги, зокрема, щодо реформування оборонного сектору,

– підсумовують журналісти.