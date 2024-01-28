Генсек НАТО заявив, що кожна нація має право обирати, яким шляхом рухатися. Цей вибір не повинен залежати від амбіцій і погроз агресивних сусідів.
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Під соусом "провокації"
Столтенберг пригадав, що у свій час вступ його рідної Норвегії, яка теж межує з Росією, до Альянсу був названий Радянським Союзом провокацією.
В усьому, що не подобається диктатурам, вони бачать змову проти самих себе. Хоча це лише право кожної країни обирати свій шлях розвитку.
Генсек підкреслив, що Україна, як і Норвегія, Швеція, Фінляндія, має право бути членом НАТО.
Він наголосив, що важливо не дати Путіну перемогти в Україні. Якщо це станеться, це буде поштовхом до агресії з боку інших авторитарних режимів.
Тому це гарна справа для нас, для США, підтримати Україну, а також на певному етапі запросити їх стати повноцінним членом Альянсу,
– наголосив генсек.
Наскільки реальна загроза для НАТО з боку Росії
За словами генсека, наразі немає безпосередньої військової загрози з боку Росії щодо будь-якого члена НАТО. Столтенберг підкреслив, що Альянс робить усе, аби гарантувати сили та можливості захистити кожен дюйм своєї території. "Поки ми це робимо, жодного нападу на територію НАТО не буде", – наголосив посадовець.
Високопоставлений військовий чиновник НАТО адмірал Роб Бауер своєю чергою зауважив, що треба усвідомити, що ми не живемо у мирі. Саме тому Альянс готується до конфлікту з Росією.
Борис Пісторіус, очільник міноборони Німеччини, нагадав, що з Кремля чи не щодня лунають погрози. На його думку, слід врахувати, що Путін одного дня може наважитися напасти на країну НАТО. Експерти вважають, що це може статися за 5 – 8 років.