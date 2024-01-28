Генсек НАТО заявил, что каждая нация имеет право выбирать, каким путем двигаться. Этот выбор не должен зависеть от амбиций и угроз агрессивных соседей.

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Под соусом "провокации"

Столтенберг вспомнил, что одно время вступление его родной Норвегии, которая тоже граничит с Россией, в Альянс был назван Советским Союзом провокацией.

Во всем, что не нравится диктатурам, они видят заговор против себя. Хотя это только право каждой страны выбирать свой путь развития.

Генсек подчеркнул, что Украина, как и Норвегия, Швеция, Финляндия, имеет право быть членом НАТО.

Он подчеркнул, что важно не дать Путину победить в Украине. Если это произойдет, это будет толчком к агрессии других авторитарных режимов.

Поэтому это хорошее дело для нас, для США, поддержать Украину, а также на определенном этапе пригласить их стать полноценным членом Североатлантического союза.,

– подчеркнул генсек.

Справка : В настоящее время в НАТО присоединились 32 страны. На днях президент Турции одобрил протокол вступления в Североатлантический союз Швеции.

Насколько реальна угроза НАТО со стороны России

По словам генсека, Сейчас нет непосредственной военной угрозы со стороны России по отношению к любому члену НАТО. Столтенберг подчеркнул, что Альянс делает все, чтобы гарантировать силы и возможности защитить каждый дюйм своей территории. "Пока мы это делаем, никакого нападения на территорию НАТО не будет",– подчеркнул чиновник.

Высокопоставленный военный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр в свою очередь заметил, что нужно осознать, что мы не живем в мире. Именно поэтому Североатлантический союз готовится к конфликту с Россией.

Борис Писториус, глава минобороны Германии, напомнил, что из Кремля чуть ли не каждый день раздаются угрозы. По его мнению, следует учесть, что Путин однажды может решиться напасть на страну НАТО. Эксперты считают, что это может произойти за 5– 8 лет.