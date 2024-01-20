Эксперт по вопросам внешней и политики безопасности Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал 24 Каналу, какие перспективы для Украины может иметь вероятная замена Столтенберга на Рютте. Заметим, что приверженцы кандидатуры Рютте считают, что премьер-министр Нидерландов сможет справиться с Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в США.
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Рютте – хороший политик
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте – это достойный кандидат и хороший политик, отметил дипломат. Нет никаких возражений по поводу его качества. К тому же, Нидерланды показали свою поддержку Украине.
"Однако я хотел бы видеть на этом посту представителя из центрально-восточной Европы, например, премьер-министра Эстонии Каю Каллас или министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша. Это было бы очень хорошим сигналом, что не только "старая" Европа принимает решение, но и Европа, которая остро ощущает на себе угрозу со стороны России", – сказал Хара.
Однако самое главное, "старая" Европа осознает угрозу со стороны России и лучший способ справиться с этой угрозой – помогать Украине.
Смена генсека НАТО: что известно
- В ноябре 2023 года западные СМИ писали, что кандидатура премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО имеет "твердый консенсус" среди многих союзников.
- В то же время заинтересованность в этом посту также выразили премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш.
- В июле 2023 года после того, как США отклонили кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса президент Европейской комиссии была названа лучшим кандидатом. Джо Байден якобы пытался убедить Урсулу фон дер Ляйен сменить Йенса Столтенберга на фоне опасений, что соответствующий кандидат не появился в ближайшие 12 месяцев.