Журналисты Bloomberg, со ссылкой на осведомленные источники утверждают, что страны-члены НАТО работают над тем, чтобы решение о назначении Рютте приняли до лета 2024 года.

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Премьер Нидерландов может стать следующим генсеком НАТО

В материалы авторы подчеркнули неотложность, выраженную сторонниками Рютте в НАТО, призывая завершить процесс согласования его должности как генсека Альянса к началу лета.

Хотя существует возможность продления конечных сроков, большинство членов Альянса ожидают, что окончательное решение будет принято накануне саммита лидеров НАТО, запланированного на июль 2024 года в Вашингтоне.

Крайне важно, чтобы это решение было единогласно одобрено всеми 31 государством-членом Организации Североатлантического договора. Примечательно, что Рютте стал фаворитом взамен генерального секретаря Йенса Столтенберга, чей срок полномочий истекает в октябре, пишет Bloomberg.

Однако журналисты отметили, что Рютте все еще ожидает поддержки некоторых восточноевропейских стран, что потенциально может повлиять на конечный результат.

В издании отметили, что роль генерального секретаря НАТО будет особенно важна, потому что война России с Украиной может затянуться. Поэтому руководителю НАТО необходимо будет найти баланс между избеганием каких-либо прямых последствий или более широкой эскалации между Альянсом и Россией, а также поощрением союзников продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Рютте сможет справиться с Трампом, если тот станет главой США

В другом материале журналисты Bloomberg написали, что кандидатура Марка Рютте получила значительную поддержку многих стран-членов НАТО. Прежде всего, это связано с его способностью эффективно справиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом, если он победит на новых выборах.

США дважды предлагали Рютте эту роль, сообщил источник Bloomberg. В последний раз он отказался, потому что не думал, что его кабинет министров в Нидерландах развалится так быстро, как это произошло.

– написали авторы.

В Bloomberg также подчеркнули, что, несмотря на широкую поддержку со стороны крупных стран НАТО, в частности Франции и Германии, послы стран-членов Альянса еще не утвердили кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО. Ведь некоторые страны с восточного фланга тянут время, стремясь к большему представительству региона на руководящих должностях в организации.

"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Латвии Кришьянис Каринс выразили заинтересованность в этом посту в прошлом году, но страны официально не выдвинули их кандидатуры", – говорится в материале.

Союзники по НАТО активно работают над завершением этой весной, чтобы обеспечить плавный переход руководства креслом генерального секретаря, таким образом опережая любые потенциальные заявки после выборов в Европейский Союз. Действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен завершить свои полномочия в октябре 2024 года.