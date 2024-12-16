Вероятно, на встрече будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины в войне с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно о встрече Зеленского с Рютте

В четверг, 19 декабря, состоится заседание Европейского совета, на которое также приглашен Зеленский. Представитель НАТО сообщил изданию, что в связи с этим некоторые западные лидеры могут присоединиться к встрече украинского главы государства с генсеком НАТО.

Генеральный секретарь встретится с президентом Зеленским в среду. Некоторые европейские лидеры находятся в Брюсселе на заседании Европейского совета, и некоторые из них могут присоединиться, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины, в частности противовоздушную оборону,

– говорит представитель НАТО.

Ранее Марк Рютте высказался, относительно вероятного мирного соглашения между Россией и Украиной. По его мнению, обсуждение этой темы должно происходить за "закрытыми дверями". Рютте также добавил, что Путин не должен знать всех подробностей соглашения.