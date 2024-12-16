Ймовірно, на зустрічі обговорюватимуть подальшу підтримку України у війні з Росією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо про зустріч Зеленського з Рютте

У четвер, 19 грудня, відбудеться засідання Європейської ради, на яке також запрошено Зеленського. Представник НАТО повідомив виданню, що у зв'язку з цим деякі західні лідери можуть приєднатися до зустрічі українського глави держави з генсеком НАТО.

Генеральний секретар зустрінеться з президентом Зеленським у середу. Деякі європейські лідери перебувають у Брюсселі на засіданні Європейської ради, і дехто з них може приєднатися, щоб обговорити подальшу підтримку України, зокрема протиповітряну оборону,

– каже представник НАТО.

Раніше Марк Рютте висловився, щодо ймовірної мирної угоди між Росією та Україною. На його думку, обговорення цієї теми має відбуватися за "зачиненими дверима". Рютте також додав, що Путін не має знати всіх подробиць угоди.