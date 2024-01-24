Генсек НАТО решил пролить свет на вопрос, который в последние дни беспокоит многих людей, в частности, украинцев. Он ответил, наблюдается ли угроза Альянсу со стороны страны-агрессора.

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Существует ли угроза НАТО

По словам Йенса Столтенберга, у НАТО не видят непосредственной военной угрозы со стороны России по отношению к любому из членов военного Альянса. Он добавил, что в НАТО будут продолжать свою политику сдерживания. Также отметил, что в конце недели стартуют самые большие за последние десятилетия военные учения.

Мы делаем все это для того, чтобы гарантировать, что у нас есть силы, способные устранить любые возможности для просчетов или непонимания Москвой нашей готовности защитить каждый дюйм территории НАТО, и, пока мы это делаем, никакого нападения на территорию НАТО не будет,

– подчеркнул Столтенберг.

Обратим внимание, что соответствующее заявление генсек сделал после того, как на прошлой неделе о потенциальном конфликте с Россией предупредил высокопоставленный военный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр.

Мы должны понять, что нельзя считать, что мы живем в мире. И именно поэтому мы (силы НАТО – 24 Канал) готовимся к конфликту с Россией,

– отметил он.

Немецкий министр обороны Борис Писториус отмечал, что "мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день". По его словам, "мы должны учитывать, что Владимир Путин может однажды даже напасть на страну НАТО". По его словам, эксперты ожидают, что это может произойти через пять – восемь лет.

Тем временем НАТО может скоро расшириться