Сколько стран НАТО выделили на оборону

Поэтому согласно данным за 1 июля 2023 года, только 11 из 30 стран-членов НАТО осуществили или даже превысили необходимые расходы. Для наглядности в 2022 году количество таких стран составляло – 9.

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Среди стран, выполнивших план, есть:

  • США;
  • Великобритания;
  • Польша;
  • Греция;
  • Румыния;
  • Венгрия,
  • Словакия,
  • Эстония,
  • Латвия;
  • Литва;
  • Финляндия.

Такая тенденция может свидетельствовать о том, что именно восточноевропейские страны лучше приспособлены к постоянно возникающим военным угрозам.

Кто не заплатил нужную сумму

Более богатые страны, типа Германии, Канады, Испании и Италии даже не приблизились к этому показателю. Хорватия и Франция, которые в 2022 году отдали 2% своего ВВП на оборону, в прошлом не дотянули до нужной отметки.

Вблизи поставленных целей находились относительно новые члены Альянса, а именно:

  • Черногория;
  • Северная Македония;
  • Болгария;
  • Люксембург;
  • Нидерланды.