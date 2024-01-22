Сколько стран НАТО выделили на оборону
Поэтому согласно данным за 1 июля 2023 года, только 11 из 30 стран-членов НАТО осуществили или даже превысили необходимые расходы. Для наглядности в 2022 году количество таких стран составляло – 9.
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Среди стран, выполнивших план, есть:
- США;
- Великобритания;
- Польша;
- Греция;
- Румыния;
- Венгрия,
- Словакия,
- Эстония,
- Латвия;
- Литва;
- Финляндия.
Такая тенденция может свидетельствовать о том, что именно восточноевропейские страны лучше приспособлены к постоянно возникающим военным угрозам.
Кто не заплатил нужную сумму
Более богатые страны, типа Германии, Канады, Испании и Италии даже не приблизились к этому показателю. Хорватия и Франция, которые в 2022 году отдали 2% своего ВВП на оборону, в прошлом не дотянули до нужной отметки.
Вблизи поставленных целей находились относительно новые члены Альянса, а именно:
- Черногория;
- Северная Македония;
- Болгария;
- Люксембург;
- Нидерланды.