Скільки країни НАТО виділили на оборону

Тож відповідно до даних за 1 липня 2023 року лише 11 з 30 країн-членів НАТО здійснили або ж навіть перевищили необхідні витрати. Для наочності, у 2022 році кількість таких країн становила – 9.

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Серед країн, які виконали план, є:

США;

Велика Британія;

Польща;

Греція;

Румунія;

Угорщина,

Словаччина,

Естонія,

Латвія;

Литва;

Фінляндія.

Така тенденція може свідчити про те, що саме східноєвропейські країни краще пристосовані до військових загроз, які постійно виникають.

Хто не заплатив потрібну суму

Натомість багатші країни, типу Німеччини, Канади, Іспанії та Італії навіть не наблизилися до цього показника. Хорватія і Франція, які 2022 року віддали 2% свого ВВП на оборону, минулого не дотягнули до потрібної позначки.

Найближче від поставленої мети перебували відносно нові члени Альянсу, а саме:

Чорногорія;

Північна Македонія;

Болгарія;

Люксембург;

Нідерланди.

Нагадаємо! Ще 2018 році Дональд Трамп розкритикувавши низку країн-членів НАТО, особливо Німеччину, за те, що вони недостатньо стараються для того, щоб досягти необхідного рівня витрат на оборону.