Росіяни звабили китайців великими знижками для переробних заводів.

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Китай обходить санкції Заходу і купує нафту Росії

За даними ЗМІ, у 2023 році Росія поставила до Китаю рекордні 107,02 мільйона метричних тонн сирої нафти, що набагато більше за поставки від нафтових гігантів Саудівської Аравії та Іраку. Так, імпорт із Саудівської Аравії до Китаю скоротився на 1,8 відсотка. Країна втратила значну частину ринку через дешеву російську нафту.

Внаслідок зростання попиту на "чорне золото" країни – агресорки зі знижкою з боку китайських та індійських нафтопереробників, ціни на російську нафту зросли, перевищивши "стелю" в 60 доларів за барель, запроваджену "Великою сімкою" в грудні 2022 року. Попит виріс і на тлі появи альтернативних варіантів доставки та страхування для обходу санкцій.

Як пишуть ЗМІ, китайські нафтопереробники використовують трейдерів-посередників для доставки та страхування російської сирої нафти, аби уникнути порушення санкцій Заходу.

Покупці також використовують води Малайзії як пункт перевалки санкційних вантажів з Ірану та Венесуели. Імпорт, країною походження якого позначено Малайзію, зріс на 53,7 відсотків минулого року.

Відомо, що Китай не повідомляв про офіційні поставки венесуельської сирої нафти в грудні, попри те, що США послабили санкції проти Каракаса.

Також попри геополітичну напруженість між Пекіном і Вашингтоном, поставки сирої нафти з США до Китаю зросли на 81,1 відсоток. Це можна пояснити тим, що Сполучені Штати збільшили виробництво цієї продукції.

Загальний імпорт сирої нафти в Китай у 2023 році зріс до рекордних 563,99 мільйонів метричних тонн.

Росія продає багато, а отримує мало

Тим часом західні санкції таки працюють – і Росія поступово втрачає доходи від продажу нафти, хоча збільшує об'єми поставок.

Так, у грудні 2023 року доходи Росії від нафти склали 14,4 мільярда доларів, що є шестимісячним мінімумом для країни. За підсумками останнього місяця 2023 року, дохід Москви від експорту нафти впав на 1,4 мільярда доларів.