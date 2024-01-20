Россияне заманили китайцев большими скидками для перерабатывающих заводов.

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Китай обходит санкции Запада и покупает нефть России

По данным СМИ, в 2023 году Россия поставила в Китай рекордные 107,02 миллиона метрических тонн сырой нефти, что гораздо больше поставок от нефтяных гигантов Саудовской Аравии и Ирака. Так, импорт из Саудовской Аравии в Китай сократился на 1,8 процента. Страна потеряла значительную часть рынка из-за дешевой российской нефти.

В результате роста спроса на "черное золото" страны – агрессорки со скидкой со стороны китайских и индийских нефтепереработчиков, цены на российскую нефть выросли, превысив "потолок" в 60 долларов за баррель, введенный "Большой семеркой" в декабре 2022 года. Спрос вырос и на фоне появления альтернативных вариантов доставки и страхования для обхода санкций.

Как пишут СМИ, китайские нефтепереработчики используют трейдеров-посредников для доставки и страхования российской сырой нефти во избежание нарушения санкций Запада.

Покупатели также используют воды Малайзии в качестве пункта перевалки санкционных грузов из Ирана и Венесуэлы. Импорт, страной происхождения которого отмечена Малайзия, вырос на 53,7 процентов в прошлом году.

Известно, что Китай не сообщал об официальных поставках венесуэльской сырой нефти в декабре, несмотря на то, что США ослабили санкции против Каракаса.

Также, несмотря на геополитическую напряженность между Пекином и Вашингтоном, поставки сырой нефти из США в Китай возросли на 81,1 процента. Это объяснимо тем, что Соединенные Штаты увеличили производство этой продукции.

Общий импорт сырой нефти в Китай в 2023 году вырос до рекордных 563,99 миллиона метрических тонн.

Россия продает многое, а получает мало

Между тем, западные санкции таки работают – и Россия постепенно теряет доходы от продажи нефти, хотя увеличивает объемы поставок.

Так, в декабре 2023 года доходы России от нефти составили 14,4 млрд долларов, что является шестимесячным минимумом для страны. По итогам последнего месяца 2023 года доход Москвы от экспорта нефти упал на 1,4 миллиарда долларов