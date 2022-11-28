Украина стала причиной прекращения изоляции Венесуэлы

Мир уже пытается найти новые страны для возобновления поставок нефти. Причиной послужила война в Украине и санкции против России. Следовательно, альтернативой российской нефти вполне может стать венесуэльская.

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На Венесуэлу приходится 20% подтвержденных мировых запасов нефти. Это больше, чем любая другая страна.

Однако после десятилетий изоляции Венесуэлы и бесхозяйственности в регионе нефтяная промышленность страны слишком запущена, чтобы оказать значительное влияние на мировые рынки нефти в краткосрочной перспективе. Но США и другие страны нацелены на долгосрочную перспективу.

Санкции против Венесуэлы

Во времена Трампа США наложили санкции на нефтяную, банковскую и горнодобывающую промышленность Венесуэлы. В то же время нынешний президент Джо Байден пытается осторожно возобновить отношения со страной.

К примеру, представители Байдена уже дважды встречались с представителями режима президента Мадуро в столице Венесуэлы, Каракасе.

Кроме того, 26 ноября администрация Байдена предоставила американской нефтяной компании Chevron, ограниченную лицензию на возобновление добычи и экспорта нефти в Соединенные Штаты Америки совместно с PDVSA, государственным нефтяным гигантом Венесуэлы.

К слову, американская компания имеет четыре замороженных совместных предприятия с венесуэльской компанией.

Вырученные средства по добыче нефти будут предназначены для погашения миллиардов долларов накопленного долга Венесуэлы перед Chevron.

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Не все так хорошо, как кажется: какие существуют риски

Хотя нефти в Венесуэле много, но существуют определенные трудности:

Часть существующей инфраструктуры компании PDVSA находится в развалинах. А именно добыча нефти из недр страны слишком трудоемка для усовершенствования.

А именно добыча нефти из недр страны слишком трудоемка для усовершенствования. По прогнозам, добыча нефти в этом году составит в среднем всего 650 000 баррелей в день, что является незначительной частью запланированной цели в 2 миллиона баррелей в день.

в этом году составит в среднем что является незначительной частью запланированной цели в 2 миллиона баррелей в день. Кроме того, западные правительства рискуют подстроиться под режим диктатора Мадуро, который уже много лет у власти и не пытается восстановить демократию в стране.

По словам Анхеля Альварадо, оппозиционного конгрессмена, сейчас работающего в Университете Пенсильвании, нужно будет ждать до 2024 года, прежде чем значительное количество нефти попадет на рынки. Даже если бы Венесуэла производила 1 миллион баррелей в сутки до 2025 года, это составляло бы около 1% текущего мирового производства.

Возникнет проблема и с поставкой нефти в Европу. Ведь в таком случае иностранные нефтяные фирмы, такие как испанская Repsol или итальянская Eni, должны иметь возможность работать без ограничений. Это также потребует значительного увеличения объема иностранных инвестиций, что выглядит маловероятным.

Интересно, что бывший директор PDVSA Хосе Торо Харди считает, что инвестиции в добывающую инфраструктуру Венесуэлы в размере 25 миллиардов долларов потребуются в течение восьми лет ежегодно. Только так компания будет производить такое количество нефти как два десятилетия назад.

Учитывая, как режим Мадуро издевался над кредиторами и плохо обращался с инвесторами, сейчас это невероятно большая сумма.