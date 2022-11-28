В частности, как сообщал 24 канала директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, благодаря усилиям украинских трейдеров бензин находится в профиците. То есть рост цен на него в ближайшее время не ожидается.

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Если при закупке дизельного и зимнего дизельного горючего и могли возникнуть какие-то проблемы, то их пока нет, поскольку контракты на поставку уже заключены. Максимальный рост цены на дизтопливо в ноябре прогнозировался на уровне 0,5–1 гривны.

Попытки поднять цену искусственно

Некоторые украинские АЗС повысили цены на топливо после массированных атак, опираясь на ажиотаж. На самом деле, поводов для такого повышения нет, поскольку нехватки топлива не предусматривается. Кроме того, спрос на топливо тоже не увеличился, ведь пик потребления давно прошел, а расходы на сельскохозяйственные нужды в разы превышают потребность в генераторах.

Расходы на генераторы сильно переоценены. Эти расходы по сравнению с тем, сколько летом тратили аграрии, незначительны. Поэтому нельзя говорить о резком увеличении объемов потребления осенью,

– объяснил Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Геннадий Рябцев

Напомним, Президент Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии. По его словам, стратегия России по уничтожению нашей инфраструктуры не ослабит решимости освободить оккупированные территории.