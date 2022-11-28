Україна стала причиною припинення ізоляції Венесуели

Світ вже намагається знайти нові країни для відновлення поставок нафти. Причиною стала війна в Україні та санкції проти Росії. Відтак, альтернативою російській нафті цілком може стати венесуельська.

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На Венесуелу припадає 20% підтверджених світових запасів нафти. Це більше, ніж будь-яка інша країна.

Проте, після десятиліть ізоляції Венесуели та безгосподарності в регіоні, нафтова промисловість країни надто занедбана, щоб мати значний вплив на світові ринки нафти в короткостроковій перспективі. Але США та інші країни націлені на довгострокову перспективу.

Санкції проти Венесуели

За часів Трампа США наклали санкції на нафтову, банківську та гірничодобувну промисловість Венесуели. Натомість теперішній президент Джо Байден намагається обережно відновити відносини з країною.

До прикладу, представники Байдена вже двічі зустрічалися з представниками режиму президента Мадуро в столиці Венесуели, Каракасі.

Крім того, 26 листопада адміністрація Байдена надала американській нафтовій компанії Chevron обмежену ліцензію на відновлення викачування та експорту нафти до Сполучених Штатів Америки спільно з PDVSA, державним нафтовим гігантом Венесуели.

До слова, американська компанія має чотири заморожених спільних підприємства з венесуельською компанією.

Виручені кошти з видобування нафти будуть призначені для погашення мільярдів доларів накопиченого боргу Венесуели перед Chevron.

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Не все так добре, як здається: які існують ризики

Хоч нафти у Венесуелі багато, проте існуватимуть певні труднощі:

Частина наявної інфраструктури компанії PDVSA знаходиться в руїнах. А саме видобування нафти з надр країни занадто трудомістке для вдосконалення.

А саме видобування нафти з надр країни занадто трудомістке для вдосконалення. За прогнозами, видобуток нафти цього року становитиме в середньому усього 650 000 барелів на день, що є незначною частиною запланованої цілі у 2 мільйони барелів на день.

цього року становитиме в середньому що є незначною частиною запланованої цілі у 2 мільйони барелів на день. Крім того, західні уряди ризикують підлаштуватися під режим диктатора Мадуро, що вже чимало років при владі і не намагається відновити демократію у країні.

За словами Анхеля Альварадо, опозиційного конгресмена, який зараз працює в Університеті Пенсільванії, потрібно буде чекати до 2024 року, перш ніж значна кількість нафти потрапить на ринки. Навіть якби Венесуела виробляла 1 мільйон барелів на добу до 2025 року, це становило б близько 1% поточного світового виробництва.

Виникне проблема й з постачанням нафти до Європи. Адже у такому разі іноземні нафтові фірми, такі як іспанська Repsol або італійська Eni, повинні мати можливість працювати без обмежень. Це також вимагатиме значного збільшення обсягу іноземних інвестицій, що виглядає малоймовірним.

Цікаво, що колишній директор PDVSA Хосе Торо Харді вважає, що інвестиції у видобувну інфраструктуру Венесуели в розмірі 25 мільярдів доларів будуть потрібні протягом восьми років щороку. Лише так компанія вироблятиме таку кількість нафти, як два десятиліття тому.

Зважаючи на те, як режим Мадуро знущався з кредиторами та погано поводився з інвесторами, наразі це неймовірно велика сума.