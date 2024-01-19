Россия все меньше зарабатывает на нефти

В декабре 2023 года доходы России от нефти составили 14,4 миллиарда долларов, являющийся шестимесячным минимумом для страны. По итогам последнего месяца прошлого года, доход от экспорта "черного золота" упал на 1,4 миллиарда долларов.

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Москва еще раз увеличила поставки ресурса за границу до 7,8 миллиона баррелей в сутки – это самый высокий показатель с марта. Такие действия вызваны уменьшением цен на нефть.

Обратите внимание! Доходы от добычи и реализации нефти являются главным источником доходов России. Заработанные деньги она тратит на войну в Украине и на социальные выплаты населению перед выборами в стране.

Как санкции мешают стране

Запад и его союзники ввели несколько раундов энергетических санкций против Кремля. Цель таких действий – снизить поток нефтедолларов в российский бюджет, но при этом не нарушить процесс снабжения.

России в течение длительного времени удавалось игнорировать эти санкции из-за наличия теневого флота танкеров. Они транспортировали нефть в следующие страны:

Китай;

Индия;

Турция;

Латинская Америка.

Однако в конце 2023 года США ужесточили контроль соблюдения ценового лимита, внедрив санкции против связанных с Россией трейдеров, судов и судовладельцев.

Уже в декабре скидка на нефть марки Urals под давлением США выросла. Цена на нее упала где-то на 10 долларов за баррель, то есть ниже 60 долларов.

Заметьте! Средняя цена на нефть Россию, включая премиальные марки, упала на 10% до 64,1 доллара за баррель.