Росія все менше заробляє на нафті
У грудні 2023 року доходи Росії від нафти склали 14,4 мільярда доларів, що є шестимісячним мінімумом для країни. За підсумками останнього місяця минулого року, дохід від експорту "чорного золота" впав на 1,4 мільярда доларів.
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Натомість Москва ще раз збільшила поставки ресурсу за кордон до 7,8 мільйона барелів за добу – це найвищий показник з березня. Такі дії спричинені зменшенням цін на нафту.
Як санкції заважають країні
Захід та його союзники запровадили декілька раундів енергетичних санкцій проти Кремля. Мета таких дій – знизити потік нафтодоларів до російського бюджету, але при цьому не порушити процес постачання.
Росії протягом тривалого часу вдавалося ігнорувати ці санкції через наявність тіньового флоту танкерів. Вони транспортували нафту у такі країни:
- Китай;
- Індія;
- Туреччина;
- Латинська Америка.
Проте наприкінці 2023 року США посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, впровадивши санкції проти пов'язаних з Росією трейдерів, суден і судновласників.
Уже в грудні знижка на нафту марки Urals, під тиском США зросла. Ціна на неї впала десь на 10 доларів за барель, тобто нижче 60 доларів.