Росія все менше заробляє на нафті

У грудні 2023 року доходи Росії від нафти склали 14,4 мільярда доларів, що є шестимісячним мінімумом для країни. За підсумками останнього місяця минулого року, дохід від експорту "чорного золота" впав на 1,4 мільярда доларів.

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Натомість Москва ще раз збільшила поставки ресурсу за кордон до 7,8 мільйона барелів за добу – це найвищий показник з березня. Такі дії спричинені зменшенням цін на нафту.

Зверніть увагу! Доходи від видобутку та продажу нафти є основним джерелом доходів Росії. Зароблені гроші вона витрачає на війну в Україні та соціальні виплати населенню перед виборами в країні.

Як санкції заважають країні

Захід та його союзники запровадили декілька раундів енергетичних санкцій проти Кремля. Мета таких дій – знизити потік нафтодоларів до російського бюджету, але при цьому не порушити процес постачання.

Росії протягом тривалого часу вдавалося ігнорувати ці санкції через наявність тіньового флоту танкерів. Вони транспортували нафту у такі країни:

Китай;

Індія;

Туреччина;

Латинська Америка.

Проте наприкінці 2023 року США посилили контроль за дотриманням цінового ліміту, впровадивши санкції проти пов'язаних з Росією трейдерів, суден і судновласників.

Уже в грудні знижка на нафту марки Urals, під тиском США зросла. Ціна на неї впала десь на 10 доларів за барель, тобто нижче 60 доларів.

Зауважте! Середня ціна на нафту Росію, включно із преміальними марками, впала на 10% до 64,1 долара за барель.