Генсек НАТО вирішив пролити світло на питання, яке впродовж останніх днів турбує багатьох людей, зокрема, українців. Він відповів, чи спостерігається загроза для Альянсу з боку країни-агресорки.

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Чи існує загроза для НАТО

За словами Єнса Столтенберга, у НАТО не бачать безпосередньої військової загрози з боку Росії щодо будь-якого з членів військового Альянсу. Він додав, що у НАТО продовжуватимуть свою політику стримування. Також зазначив, що наприкінці тижня стартують найбільші за останні десятиліття військові навчання.

Ми робимо все це для того, щоб гарантувати, що у нас є сили, здатні усунути будь-які можливості для прорахунків або нерозуміння Москвою нашої готовності захистити кожен дюйм території НАТО, і доки ми це робимо, жодного нападу на територію НАТО не буде,

– наголосив Столтенберг.

Звернімо увагу, що відповідну заяву генсек зробив після того, як минулого тижня про потенційний конфлікт з Росією попередив високопоставлений військовий чиновник НАТО адмірал Роб Бауер.

Ми повинні усвідомити, що не можна вважати, що ми живемо в мирі. І саме тому ми (сили НАТО – 24 Канал) готуємося до конфлікту з Росією,

– зазначив він.

Німецький міністр оборони Борис Пісторіус зазначав, що "ми чуємо погрози з Кремля майже щодня". За його словами, "ми повинні враховувати, що Владімір Путін може одного дня навіть напасти на країну НАТО". За його словами, експерти очікують, що це може статися через п'ять – вісім років.

Тим часом НАТО може скоро розширитися