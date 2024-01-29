Таку думку висловлюють високопоставлені генерали, серед яких генерал-лейтенант Олександр Соллфранк – командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині. Він також закликав країни Європи спростити бюрократичні процедури.

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"Обмежений час для зміцнення оборони"

Генерал-лейтенант Соллфранк повідомив, що генерали НАТО, зокрема у Німеччині, США та Нідерландах стурбовані тим, що Росія може завдати ударів по об'єктах у Європі, які будуть у глибокому тилу. В Альянсі припускають, що так Кремль намагатиметься знищити цивільну та військову інфраструктуру. Соллфранк припустив, що Німеччина, можливо, буде "центральною поворотною платформою" для постачання зброї у Європі, тому генерал закликав спростити бюрократичні процедури, адже постачати зброю складно не лише між країнами, а й навіть між регіонами Німеччини.

Окрім того, Соллфранк запропонував дозволити країнам використовувати військову техніку та спорядження одна одної в період кризи.

Якщо ми порівняємо війну й операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної та некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі й в тилу,

– наголосив генерал НАТО.

Соллфранк, аналізуючи російські ракетні удари по Україні, заявив, що у Європі можуть атакувати ті ж самі об'єкти – заводи з виробництва боєприпасів, командні центри, електростанції, мости та інші об'єкти критичної та логістичної інфраструктури.

Генерали НАТО стверджують, що мають обмежений час на зміцнення власної оборони. Нині в Європі сподіваються, що вдасться запровадити так звану "систему воєнного Шенгену", яка дозволить вільно переміщати військову техніку між країнами.

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