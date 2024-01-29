Таку думку висловлюють високопоставлені генерали, серед яких генерал-лейтенант Олександр Соллфранк – командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині. Він також закликав країни Європи спростити бюрократичні процедури.
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"Обмежений час для зміцнення оборони"
Генерал-лейтенант Соллфранк повідомив, що генерали НАТО, зокрема у Німеччині, США та Нідерландах стурбовані тим, що Росія може завдати ударів по об'єктах у Європі, які будуть у глибокому тилу. В Альянсі припускають, що так Кремль намагатиметься знищити цивільну та військову інфраструктуру. Соллфранк припустив, що Німеччина, можливо, буде "центральною поворотною платформою" для постачання зброї у Європі, тому генерал закликав спростити бюрократичні процедури, адже постачати зброю складно не лише між країнами, а й навіть між регіонами Німеччини.
Окрім того, Соллфранк запропонував дозволити країнам використовувати військову техніку та спорядження одна одної в період кризи.
Якщо ми порівняємо війну й операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної та некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі й в тилу,
– наголосив генерал НАТО.
Соллфранк, аналізуючи російські ракетні удари по Україні, заявив, що у Європі можуть атакувати ті ж самі об'єкти – заводи з виробництва боєприпасів, командні центри, електростанції, мости та інші об'єкти критичної та логістичної інфраструктури.
Генерали НАТО стверджують, що мають обмежений час на зміцнення власної оборони. Нині в Європі сподіваються, що вдасться запровадити так звану "систему воєнного Шенгену", яка дозволить вільно переміщати військову техніку між країнами.
У НАТО реально оцінюють загрозу від Росії
- Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що війна між Альянсом і Росією, ймовірно, може початися протягом 5 – 8 років. Окрім того, німецький таблоїд Bild опублікував сценарій, який розглядають у Німеччині щодо потенційного нападу Росії. Хоча документи є теоретичними, однак військові розглядають напад на Сувальський коридор – як стратегічний об'єкт, який допоможе Росії створити сухопутне пряме сполучення з Калінінградом. Видання стверджувало, що загострення може відбутися вже у середині 2024 року, а повномасштабна війна може початися у 2025 році.
- Окрім того, міністерка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що щонайменше 5 членів Альянсу моделюють сценарій можливої війни з Москвою.
- В ISW також заявили, що Путін все частіше поширює пропагандистську риторику у країнах Європи. Аналітики припустили, що Кремль використовує тези про "боротьбу з нацизмом" для виправдання можливого нападу на країни НАТО.