Согласно пресс-релизу, во время встречи генсек поблагодарил США за поддержку Украины. Он подчеркнул, что эта помощь остается решающей для ее выживания и стабильности Европы.
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Столтенберг провел встречу с конгрессменами США по помощи Украине
Генсек НАТО отметил, что сильное НАТО соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. По его словам благодаря Альянсу США имеют больше друзей и союзников чем любое другое государство.
В Альянсе отметили что "он (Йенс Столтенберг– 24 Канал) также указал на важность сохранения силы НАТО через увеличение оборонных инвестиций приветствовав их рост во всех странах Альянса в последние годы".
Столтенберг встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии по Украине с рядом представителей Республиканской партии.
В завершение он встретился с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
Путь к миру – это поставки оружия в Украину
Во время совместной пресс-конференции по результатам переговоров с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном глава НАТО выразил уверенность, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину, отметив, что это в интересах самих США и Запада.
Столтенберг отметил, что надеется на то, что все союзники НАТО будут продолжать выполнять свои обязательства, потому что эта поддержка Украины – "это не благотворительность, это – инвестиция в нашу собственную безопасность".
По словам политика, президент Путин начал эту войну и он мог бы закончить ее, если бы прекратил атаковать Украину.
По его словам, война также может закончиться, если Украина перестанет защищаться. Но Столтенберг отметил, что такое развитие событий принесет российскую оккупацию, а оккупация не является миром.
Политик отметил "если мы хотим крепкого справедливого мира мы должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов".
Оружие в Украину это путь к миру,
– подчеркнул генсек НАТО.
Помощь Украине: последние новости
- Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил что ситуация с прекращением поставок американской помощи Украине определенным образом уже повлияла на поле боя. По его словам, жизненно важным является одобрение Конгрессом США поддержки Украины в ближайшее время.
- В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил свою уверенность в том, что Конгресс США одобрит дополнительное финансирование для нашего государства, несмотря на разногласия представителей двух партий в вопросе миграции.
- Напомним, что недавно стало известно что американские сенаторы пришли к договоренности относительно соглашения о границе. Так, лидеры обеих партий в Сенате надеются заключить соглашение разблокировав тем самым оказание помощи Украине.
- Также в Евросоюзе обсуждают выделение 5 миллиардов евро ежегодно для Украины в рамках Европейского фонда мира для усиления украинской армии.