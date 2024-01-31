Согласно пресс-релизу, во время встречи генсек поблагодарил США за поддержку Украины. Он подчеркнул, что эта помощь остается решающей для ее выживания и стабильности Европы.

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Столтенберг провел встречу с конгрессменами США по помощи Украине

Генсек НАТО отметил, что сильное НАТО соответствует стратегическим интересам Соединенных Штатов. По его словам благодаря Альянсу США имеют больше друзей и союзников чем любое другое государство.

В Альянсе отметили что "он (Йенс Столтенберг– 24 Канал) также указал на важность сохранения силы НАТО через увеличение оборонных инвестиций приветствовав их рост во всех странах Альянса в последние годы".

Столтенберг встретился с лидером меньшинства в Палате представителей Хакимом Джеффрисом и принял участие в дискуссии по Украине с рядом представителей Республиканской партии.

В завершение он встретился с сопредседателями Парламентской ассамблеи НАТО и руководством Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Справка!31 января генсек Альянса намеревался посетить в Алабаме подразделение компании Lockheed Martin, производящей электронные и ракетные системы.

Путь к миру – это поставки оружия в Украину

Во время совместной пресс-конференции по результатам переговоров с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном глава НАТО выразил уверенность, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину, отметив, что это в интересах самих США и Запада.

Столтенберг отметил, что надеется на то, что все союзники НАТО будут продолжать выполнять свои обязательства, потому что эта поддержка Украины – "это не благотворительность, это – инвестиция в нашу собственную безопасность".

По словам политика, президент Путин начал эту войну и он мог бы закончить ее, если бы прекратил атаковать Украину.

По его словам, война также может закончиться, если Украина перестанет защищаться. Но Столтенберг отметил, что такое развитие событий принесет российскую оккупацию, а оккупация не является миром.

Политик отметил "если мы хотим крепкого справедливого мира мы должны предоставить Украине больше оружия и боеприпасов".

Оружие в Украину это путь к миру,

– подчеркнул генсек НАТО.

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