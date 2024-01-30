В Евросоюзе обсуждают выделение 5 миллиардов евро ежегодно для Украины в рамках Европейского фонда мира по усилению украинской армии. Об этом сообщил высокопоставленный дипломат ЕС "офф рек", передает корреспондентка 24 Каналав Брюсселе.
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Выделение денег для Украины
Высокопоставленный дипломат отметил, что Европейский фонд мира стал "мощным инструментом", однако сейчас важно, чтобы он развивался в направлении производства оружия и боеприпасов. Кроме того, речь идет и о реформе действующего фонда.
Для некоторых государств-членов важно, чтобы мы учитывали взносы на двустороннем уровне (с Украиной – 24 Канал) в систему Европейского фонда мира,
– отметил дипломат.
По его словам, европейские лидеры пока не достигли согласия по финансированию. Он не уверен, что этот вопрос будет решен во время встречи в четверг, 1 февраля, поскольку главное внимание уделяется пересмотру долгосрочного бюджета ЕС.
"Большинство настаивает на выделении 5 миллиардов в год", – отметил собеседник.
Напомним, что встреча европейских лидеров состоится 1 февраля в Брюсселе. Ожидается, что Президент Украины Владимир Зеленский присоединится к коллегам онлайн.
Встреча европейских лидеров на саммите в Брюсселе: что известно
- На саммите 1 февраля европейские лидеры планируют подтвердить свою решимость продолжать оказывать "своевременную предполагаемую и устойчивую военную поддержку" Украине.
- Кроме этого, речь идет также о том, что лидеры Европейского Союза подчеркнут необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет для нашего государства.
- Что касается выделения денег на помощь Украине в Европейский фонд мира, то члены ЕС уже несколько месяцев спорят о будущей роли фонда в военной помощи Украине. При этом Германия предлагает сконцентрировать внимание на двусторонней помощи со стороны отдельных стран ЕС.