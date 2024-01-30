Речь идет о том, что лидеры Европейского Союза подчеркнут необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет для нашего государства. Об этом говорится в проекте решения саммита.

Смотрите такжеНа шаг ближе к ЕС: Зеленский отреагировал на старт процесса скрининга

Необходимость быстрее предоставлять ракеты Украине

Известно, что лидеры ЕС на саммите 1 февраля подтвердят свое обязательство продолжать оказывать поддержку Украине.

Европейский совет также подтверждает острую необходимость ускорить поставки боеприпасов и ракет,

– отметили в издании.

При этом проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры также внести еще 5 миллиардов евро на помощь Украине в Европейский фонд мира, который используется для финансирования поставок оружия для Украины.

Члены ЕС уже несколько месяцев спорят о будущем качестве фонда в военной помощи Украине при этом Германия предлагает сосредоточить внимание на двусторонней помощи со стороны отдельных стран ЕС.

Идея выделения дополнительных 5 миллиардов евро включена в проект текста в квадратных скобках. Это означает что это все еще предмет обсуждения.

Основной темой саммита в Брюсселе станет попытка достичь соглашения о пакете финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на 4 года, который был заблокирован Венгрией на предыдущем саммите в декабре.

Венгрия блокирует финансовую помощь: основное