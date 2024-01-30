Мовиться про те, що лідери Європейського Союзу наголосять на необхідності пришвидшити постачання боєприпасів і ракет для нашої держави. Про це йдеться в проєкті рішення саміту.
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Необхідність швидше надавати ракети Україні
Відомо, що лідери ЄС на саміті 1 лютого підтвердять своє зобов'язання продовжувати надавати підтримку Україні.
Європейська рада також підтверджує гостру необхідність прискорити постачання боєприпасів та ракет,
– зазначили у виданні.
При цьому проєкт висновків саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери також внести ще 5 мільярдів євро на допомогу Україні до Європейського фонду миру, який використовується для фінансування постачання зброї для України.
Члени ЄС вже кілька місяців сперечаються про майбутнє ролі фонду у військовій допомозі Україні, при цьому Німеччина пропонує зосередити увагу на двосторонній допомозі з боку окремих країн ЄС.
Ідея виділення додаткових 5 мільярдів євро включена в проєкт тексту у квадратних дужках. Це означає, що це все ще є предметом обговорення.
Основною темою саміту у Брюсселі стане спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на 4 роки, який було заблоковано Угорщиною на попередньому саміті у грудні.
Угорщина блокує фінансову допомогу: основне
- 14 – 15 грудня 2023 року у Брюсселі проходив саміт ЄС, на якому розглядали важливі питання, зокрема щодо підтримки України. Угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив, що він заблокував виділення допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
- Вже 29 січня в Ужгород прибув глава МЗС Угорщини Петер Сіярто. Він вирішив уникнути чіткої відповіді на питання, яке стосується розблокування пакета допомоги для України, які Євросоюз досі не зміг виділити через блокування з боку Угорщини.
- Під час брифінгу угорський дипломат вирішив не уточнювати, чи готова його держава у цьому питанні змінити свою позицію. Водночас він наголосив, що відповідне питання – не двостороннє між Угорщиною та Україною.
- 30 січня стало відомо, що Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України на суму 50 мільярдів євро. При цьому, є умова, яка дозволяє Угорщині щороку блокувати постачання допомоги.
- За словами Орбана, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні схвалять за умови, "якщо щороку будуть вирішувати, чи продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".