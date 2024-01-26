У своєму дописі на сторінці у мережі X глава держави привітав початок "ґрунтовної підготовки до переговорів про вступ України до ЄС". Він підкреслив, що у Брюсселі офіційно стартував процес скринінгу, який "закладає основу для переговорів".

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Попереду кропітка робота, – Зеленський

Це результат наших домовленостей, досягнутих Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Давосі. Дякую, Урсуло,

– написав Володимир Зеленський.

Він додав, що попереду – кропітка робота з оцінки відповідності законодавства України нормам Євросоюзу. Також очікується формування української делегації та нашої переговорної позиції.

Розраховую на максимальну мобілізацію урядової команди та проведення першої міжурядової конференції вже навесні цього року,

– зазначив глава держави.

Що відомо про початок скринінгу

Про цей процес після зустрічі з єврокомісаром з питань розширення ЄС Олівером Варгеї розповіла міністерка євроінтеграції Ольга Стефанішина. Вона наголосила, що скринінг – тривалий, а також нелегкий процес. Він передбачає секторальні зустрічі по всіх напрямках майбутніх переговорів.

"Ми узгодили графік зустрічей, і пріоритезуємо сфери, з яких починаються переговори – це фундаментальні права і фундаментальні реформи", – сказала Стефанішина.

За словами міністерки, скринінг сфери фундаментальних прав триватиме приблизно два місяці. Вона додала, що засідання Європейської ради у березні "дасть імпульс" переговорному процесу.

Ольга Стефанішина зазначила, що Україна сподівається, що довиконання чотирьох реформ, яких досі вимагають у Єврокомісії, прискорить ухвалення переговорної рамки, а також відкриття першого раунду переговорів.

Єврокомісія прискорюється з тими оцінками, які вони мають надавати, тому вже є можливість підготувати друге читання закону про лобізм, який є останнім в антиолігархічному пакеті. Він буде проголосований у 2 читанні,

– каже вона.

Міністерка додала, що в Україні проводять щотижневий моніторинг ефективності діяльності антикорупційних судових органів. Вона наголошує, що це новий елемент. І висловила думку, що додадуться нові правоохоронні органи з урахуванням останніх подій у країні.