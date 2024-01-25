Про це за результатами зустрічі з єврокомісаром з питань розширення ЄС Олівером Варгеї повідомила міністерка євроінтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Скринінг розпочався, що буде далі?

Міністерка з питань євроінтеграції каже, що скринінг – це тривалий та нелегкий процес, який передбачає секторальні зустрічі по всім напрямкам майбутніх переговорів.



"Ми узгодили графік зустрічей, і пріоритезуємо сфери, з яких починаються переговори – це фундаментальні права і фундаментальні реформи", – сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що скринінг сфери фундаментальних прав триватиме близько двох місяців. Міністерка також відзначила, що засідання Європейської ради в березні "дасть імпульс" переговорному процесу. Українська сторона сподівається, що довиконання чотирьох реформ, які все ще вимагає Єврокомісія, прискорить ухвалення переговорної рамки та відкриття першого раунду переговорів.

"Єврокомісія прискорюється з тими оцінками, які вони мають надавати, тому вже є можливість підготувати друге читання закону про лобізм, який є останнім в антиолігархічному пакеті. Він буде проголосований у 2 читанні. Так само ми проводимо, щотижневий моніторинг ефективності діяльності антикорупційних судових органів – це новий елемент, думаю, додадуться і додаткові правоохоронні органи з урахуванням останніх подій в Україні", – сказала вона.

На додаток до цього, Київ працює над імплементацією законодавства про національні меншини. Це питання щотижня Україна обговорює з Єврокомісією та Угорщиною з Румунією. Стефанішина каже, що має "оптимістичні сподівання" щодо позитивної оцінки від Єврокомісії в березні.

За словами Стефанішиної, за результатами сьогоднішньої зустрічі Україна починає

роботу над дорожніми картами у сферах верховенства права та реформи державного управління, які будуть основою переговорного процесу. Наступним кроком стане формування переговорних команд.

Стефанішина каже, що Єврокомісію під час переговорів буде представляти команда з Генерального директорату з питань сусідства та розширення, а саме очільниця Української служби Анна Ярош-Фріс. З боку Києва команду очолить Ольга Стефанішина.

Міжурядова конференція: коли формально розпочнуться переговори

Скликання Єврокомісією міжурядової конференції є офіційним початком переговорів про вступ України до ЄС. Міністерка з питань євроінтеграції України каже, що провести цю конференцію можна у той же день після затвердіння переговорної рамки.

За словами Стефанішиної, мовиться більше про питання затвердження політичних графіків колег з української сторони і з брюссельської. Після затвердження переговорної рамки це засідання може відбутися в будь-який день і обмежень немає.