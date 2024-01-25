Попри це держави-члени ЄС наразі не планують скасування допомоги. Кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі напряму запитала про це в кількох європейських міністрів.

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У Брюсселі обговорюють долю українських біженців

Тимчасовий захист в країнах Євросоюзу діє до березня 2025 року. Оскільки максимальний термін дії цієї директиви три роки, далі держави-члени мають переглянути умови перебування українських біженців.

За даними Politico, з боку українського уряду є певний тиск на європейські країни, аби ті заохочували громадян України повертатися додому.

Державна секретарка Бельгії з питань захисту та міграції Ніколь де Мур підтвердила, що сьогодні міністри обговорять майбутнє українських біженців. За її словами, хоча тимчасовий захист закінчується у 2025 році, шукати альтернативні рішення потрібно вже зараз.

Сьогодні будемо обговорювати, яким може бути майбутнє за різних сценаріїв. І на жаль, війна ще не закінчилась, а Європа завжди була солідарна з Україною, її громадянами та біженцями, які втікають від війни,

– сказала Ніколь де Мур.

Чи скасують тимчасовий захист для українців у Європі

Міністерка євроінтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, що уряди європейських країн ведуть діалог з Києвом стосовно повернення українців після закінчення війни. За її словами, це складне питання і у мотивації громадян України повернутися додому "не можна обійтися лише закликами".

Для нас принципова позиція полягає тому, що громадяни України, які перебувають у Європейському Союзі, мають повинні мати право на тимчасовий захист. Тобто сама можливість мати тимчасовий захист, має залишатись в будь-яких умовах – і в 2025 році, і після нього, і навіть у разі припинення воєнних дій така можливість має залишатися,

– сказала міністерка.

Іншим питанням є виплати фінансової допомоги для українських біженців. Стефанішина каже, що повномасштабна війна триває вже майже два роки і це є "певним рубежем для держав".

Ми маємо визначитися стосовно фінансових соціальних гарантій, які мають громадяни в кожній країні, але це абсолютно не радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог триває і так було з початку війни,

– сказала міністерка.

Україна прагне повернути своїх громадян додому

Грецький міністр з питань міграції Дімітріс Кайрідіс у коментарі 24 Каналу підтвердив, що українська сторона зверталась до нього, аби заохочувати українців повертатися додому. Міністр зазначив, що неодноразово зустрічався з послом України в Греції щодо цього питання.

Політик зауважив, що в Греції нині перебувають 26 тисяч українців, які отримали дозвіл на проживання та міграцію. Він додав, що зараз не йде мова про стимуляцію повернення українських громадян.

Очевидно, коли ситуація в Україні стабілізується, багато з них вирішать це зробити (повернутися – 24 Канал), але ми тут, щоб запропонувати їм (українцям – 24 канал) те, що вони потребують,

– наголосив Дімітріс Кайрідіс.

Міністерка внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен розповіла кореспондентці 24 Каналу, що її країна допомагає українським біженцям і поки не планує скасування допомоги.

Якби я була українською владою, я б просила людей повернутися, коли закінчиться війна. Але до того часу Європа і Фінляндія повинні допомагати українцям стільки, скільки буде потрібно,

– зазначила політикиня.

Федеральний радник Департаменту юстиції та поліції Швейцарії Беат Янс заявив, що мав розмову в Давосі з президентом Зеленським, де той висловив очікування, що українські біженці повернуться додому якнайшвидше.

Беат Янс зазначив, що наразі у Швейцарії перебувають 66 тисяч українців під статусом захисту. І хоча Швейцарія не є державою-членом ЄС, Янс зазначив, що вони радяться з європейськими колегами, коли та як припинити статус захисту для українців.

Що б ми не робили, для інтеграції українців на швейцарський ринок праці ми повинні мати на увазі, що ці люди хочуть і повинні повернутися, щоб допомогти своїй країні у відбудові,

– сказав Беат Янс у коментарі 24 Каналу.

Також швейцарський політик зазначив, що витрати на українських біженців є досить високими, проте повернення українців під час війни є складним питанням.

За його словами, на цей час люди все одно потребують захисту через сильні обстріли з боку Росії в деяких містах, де їх раніше не було. Він наголосив, що ситуація абсолютно невирішена, і зараз у багатьох з людей немає майбутнього в Україні.

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