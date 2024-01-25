Несмотря на это государства-члены ЕС пока не планируют отмену помощи. Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе напрямую спросила об этом у нескольких европейских министров.

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В Брюсселе обсуждают судьбу украинских беженцев

Временная защита в странах Евросоюза действует до марта 2025 года. Поскольку максимальный срок действия этой директивы три года, далее государства-члены должны пересмотреть условия пребывания украинских беженцев.

По данным Politico, со стороны украинского правительства есть определенное давление на европейские страны, чтобы те поощряли граждан Украины возвращаться домой.

Государственный секретарь Бельгии по вопросам защиты и миграции Николь де Мур подтвердила, что сегодня министры обсудят будущее украинских беженцев. По ее словам, хотя временная защита заканчивается в 2025 году, искать альтернативные решения нужно уже сейчас.

Сегодня будем обсуждать, каким может быть будущее при различных сценариях. И, к сожалению, война еще не закончилась, а Европа всегда была солидарна с Украиной, ее гражданами и беженцами, которые бегут от войны,

– сказала Николь де Мур.

Отменят ли временную защиту для украинцев в Европе

Министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что правительства европейских стран ведут диалог с Киевом относительно возвращения украинцев после окончания войны. По ее словам, это сложный вопрос и в мотивации граждан Украины вернуться домой "нельзя обойтись только призывами".

Для нас принципиальная позиция заключается в том, что граждане Украины, которые находятся в Европейском Союзе, должны иметь право на временную защиту. То есть сама возможность иметь временную защиту, должна оставаться в любых условиях – и в 2025 году, и после него, и даже в случае прекращения военных действий такая возможность должна оставаться,

– сказала министр.

Другим вопросом является выплаты финансовой помощи для украинских беженцев. Стефанишина говорит, что полномасштабная война продолжается уже почти два года и это является "определенным рубежом для государств".

Мы должны определиться относительно финансовых социальных гарантий, которые имеют граждане в каждой стране, но это абсолютно не радикальная коммуникация, не негативная. Этот диалог продолжается и так было с начала войны,

– сказала министр.

Украина стремится вернуть своих граждан домой

Греческий министр по вопросам миграции Димитрос Кайридис в комментарии 24 Канала подтвердил, что украинская сторона обращалась к нему, чтобы поощрять украинцев возвращаться домой. Министр отметил, что неоднократно встречался с послом Украины в Греции по этому вопросу.

Политик отметил, что в Греции сейчас находятся 26 тысяч украинцев, которые получили разрешение на проживание и миграцию. Он добавил, что сейчас не идет речь о стимуляции возвращения украинских граждан.

Очевидно, когда ситуация в Украине стабилизируется, многие из них решат это сделать (вернуться – 24 Канал), но мы здесь, чтобы предложить им (украинцам – 24 канал) то, что они нуждаются,

– подчеркнул Димитрос Кайридис.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен рассказала корреспонденту 24 Канала, что ее страна помогает украинским беженцам и пока не планирует отмены помощи.

Если бы я была украинской властью, я бы просила людей вернуться, когда закончится война. Но до того времени Европа и Финляндия должны помогать украинцам столько, сколько потребуется,

– отметила политик.

Федеральный советник Департамента юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс заявил, что разговаривал в Давосе с президентом Зеленским, где тот выразил ожидания, что украинские беженцы вернутся домой как можно быстрее.

Беат Янс отметил, что сейчас в Швейцарии находятся 66 тысяч украинцев под статусом защиты. И хотя Швейцария не является государством-членом ЕС, Янс отметил, что они советуются с европейскими коллегами, когда и как прекратить статус защиты для украинцев.

Что бы мы ни делали, для интеграции украинцев на швейцарский рынок труда, мы должны иметь в виду, что эти люди хотят и должны вернуться, чтобы помочь своей стране в восстановлении,

– сказал Беат Янс в комментарии 24 Каналу.

Также швейцарский политик отметил, что расходы на украинских беженцев достаточно высокие, однако возвращение украинцев во время войны является сложным вопросом.

По его словам, в настоящее время люди все равно нуждаются в защите из-за сильных обстрелов со стороны России в некоторых городах, где их раньше не было. Он подчеркнул, что ситуация абсолютно нерешенная, и сейчас у многих из людей нет будущего в Украине.

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