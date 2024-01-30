Госсекретарь США отметил, что финансирование потребностей Украины важно как со стороны США, так и со стороны партнеров по Альянсу. Об этом он сказал во время пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, информирует 24 Канал.

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США видят последствия прекращения помощи Украине

Сейчас у нас закончилась помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя,

– подчеркнул Блинкен.

Он сказал, что текущее финансирование потребностей Украины важно как со стороны США, так и со стороны партнеров по НАТО.

По словам Блинкена, тот факт, что расходы на помощь Украине распределяются между всеми союзниками, должно стать четким посланием Конгрессу США, который должен одобрить дополнительный запрос на финансирование.

"Но так же если Соединенные Штаты не выполнят наших обязательств, то это усложнит европейцам и другим странам возможность продолжать делать то, что они уже делают... Очень важно, чтобы мы выполняли наши обязательства", – отметил госсекретарь.

Блинкен выразил убеждение, что союзники США по всему миру будут "продолжать делать то, что они делают", а в Конгрессе сохранится двухпартийная поддержка Киева. Он отметил что "давайте посмотрим, что будет в ближайшие дни и недели как все это будет продвигаться ведь другого волшебного горшка с деньгами нет".

По словам Блинкена, одобрение поддержки Украины в ближайшее время жизненно важно.

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